Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Es war Samstagnachmittag, 14.30 Uhr, als auch für die Öffentlichkeit bei der TSG Hoffenheim endgültig eine neue Zeitrechnung begonnen hatte. Nicht nur, weil der Bundesligist seinen Ausrüster gewechselt hat und zum Trainingsauftakt in ungewohnt türkisfarbenen Shirts das Feld betrat. Sondern vor allem, weil nach dreieinhalb Jahren mit Julian Nagelsmann als Frontmann nun Alfred Schreuder das Kommando übernommen hat.

"Ich freue mich wirklich sehr, dass jetzt zwar ein neues Gesicht hier sitzt", sagte Alexander Rosen bei der anschließenden offiziellen Vorstellung über seinen Nebenmann auf dem Podium. Schreuder sei aber lediglich ein "alter Bekannter in neuer Rolle", erinnerte Hoffenheims Direktor Profifußball daran, dass der Kraichgau für den Niederländer alles andere als Neuland ist.

Begonnen hatte alles bekanntlich im Oktober 2015. Als Huub Stevens als Feuerwehrmann den abstiegsgefährdeten Klub übernahm, schlug er Rosen und Co. Alfred Schreuder als seinen Assistenten vor. "Also habe ich Alfred angerufen und schnell kapiert, dass er kein klassischer Co-Trainer ist. Er hat - so sehr er von der Idee und dem Projekt angetan war - am Anfang ein bisschen gezögert, weil schon damals seine klare Ambition war, als Cheftrainer zu arbeiten", plauderte Rosen ein wenig aus dem Nähkästchen.

Trotzdem heuerte der 46-Jährige bei der TSG an, blieb auch nach dem Wechsel von Stevens zu Nagelsmann dem Klub erhalten - und erhielt nach seinem zwischenzeitlichen Abschied zu Ajax Amsterdam im vergangenen Sommer eine Textnachricht von Rosen, ob er sich vorstellen könne, ein Jahr später als Cheftrainer zurückzukehren.

Neue Farben und ein neues Gesicht: Zur ersten öffentlichen Trainingseinheit präsentierten sich TSG-Kapitän Kevin Vogt (rechtes Bild: vorne, links) und Co. in türkisfarbenen Shirts nicht nur rund 400 Fans in Zuzenhausen, sondern auch ihrem neuen Cheftrainer Alfred Schreuder (linkes Bild, rechts), den anschließend Manager Alexander Rosen begrüßte. Fotos: APF

"Ich war am Anfang schon ein bisschen überrascht", erinnerte sich Schreuder, "habe aber natürlich gesagt, dass ich mir das in der Zukunft durchaus vorstellen könne." Im März machte die TSG die Verpflichtung dann offiziell, sodass Schreuder zwar mit Ajax noch das Double aus niederländischem Pokal und Meisterschaft holen und dabei mithelfen durfte, den Traditionsverein überraschend bis ins Halbfinale der Champions League zu führen. Aber mit einem Auge im Saisonfinale auch immer mit seinem künftigen Arbeitgeber mitfiebern konnte.

An den 34. Spieltag, an dem die TSG in Mainz die Europapokal-Plätze verspielte, erinnert sich Schreuder noch genau. Mit Ajax sei er gerade für zwei Tage in Barcelona gewesen und habe das Spiel mit dem gesamten Stab auf dem Smartphone verfolgt. "Schade, dass es so gelaufen ist, aber wir können es jetzt nicht mehr ändern. Klar, Europapokal wäre für uns alle schön gewesen."

Im Anschluss an das "Mainz-Erlebnis", wie es Rosen nennt, habe der Manager Schreuder angerufen und seinen Frust nicht versteckt. "Meine Laune war deutlich schlechter als die des Double-Siegers und ich habe gesagt: ,Boah, mir reicht’s, ich brauch jetzt mal ein paar Tage.’" Schreuder habe nur geantwortet: "Ich könnte morgen anfangen."

Die Botschaft in Rosens Anekdote: Schreuder strotzt voller Tatendrang. Dieser Eindruck verfestigte sich im gut gefüllten Medienraum am Samstag schnell. "Sehr stolz" sei der Mann aus der niederländischen Provinz Gelderland auf seine neue Tätigkeit: "Ich bin bereit, fühle mich stark und habe große Lust, wieder eine schöne Geschichte zu schreiben mit Hoffenheim." Rosen über Schreuder: "Er strahlt positive Energie aus - auch vorhin in seiner ersten Kabinenansprache."

Zuvor hatte sich der Neue vor rund 400 Fans in einer einstündigen leichten Einheit einen ersten Eindruck von seinem neuen Kader verschafft. Lediglich die U21-EM-Fahrer Nadiem Amiri (Deutschland), Stefan Posch, Christoph Baumgartner (beide Österreich) sowie Kasim Adams (mit Ghana beim Afrika Cup) und Steven Zuber, der mit Stuttgart in der Relegation lange im Einsatz war, waren noch nicht am Ball. Zudem trainierte Ishak Belfodil (Knieverletzung) individuell. Dennoch ist sich Alfred Schreuder bereits sicher: "Wir sind sehr gut aufgestellt."