Würzburg. (kn) In ihrem letzten Heimspiel am Samstag um 14 Uhr hat Drittligist Würzburger Kickers nochmals einen attraktiven Gegner zu Gast. Mit dem VfL Osnabrück kommt ein potenzieller Aufstiegsaspirant an den Dallenberg, der momentan punktgleich mit dem Karlsruher SC die Tabelle anführt. Also nochmals eine richtig harte Nuss für die "Rothosen", schließlich haben die Osnabrücker bisher nur eine Begegnung verloren.

Für die Kickers war das jüngste Unentschieden gegen Lotto wieder ein Rückschlag, denn man sitzt im grauen Mittelfeld fest und weiß nicht so richtig, wohin der Weg geht. Bei einer eventuellen Niederlage am Samstag gegen Osnabrück muss man sich nach hinten orientieren, da der Abstand auf die Abstiegsränge mit vier Punkten nicht besonders komfortabel ist.

Auch wenn der derzeitige 11. Tabellenplatz noch eine vermeintliche Sicherheit verspricht, gilt es, die Realität richtig einzuschätzen und zunächst einmal dafür zu sorgen, dass man sich ein größeres Punktepolster zulegt.

Dass dies ausgerechnet gegen den starken Gegner aus Osnabrück geling, ist eher fraglich, da die Mannen von Cheftrainer Daniel Thioune einen guten Lauf haben und als Favorit anreisen. Da müsste schon alles zusammenpassen, wenn die Kickers etwas Zählbares aus der Partie mitnehmen wollen.

Auf der anderen Seite sollte die Mannschaft von Trainer Michael Schiele befreit aufspielen und ihren Zuschauern nochmals ein gutes Spiel bieten. Wenn am Ende etwas Zählbares rausspringt, wäre dies das passende Geschenk an die treuen Fans, die am Samstag in die "Flyeralarm-Arena" pilgern werden. Kinder unter 14 Jahre haben freien Eintritt.