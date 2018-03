Würzburg. (kn) Während der Länderspielpause geht der Spielbetrieb in der Dritten Liga auch am Wochenende weiter. Für die Würzburger Kickers bedeutet dies ein Heimspiel in der "Flyeralarm Arena" am Dallenberg. Dort ist am Samstag um 14 Uhr der Karlsruher SC zu Gast, der als Tabellendritter seine Visitenkarte abgibt. Zwar trennen beide Mannschaften nur sechs Tabellenplätze, doch beim Blick auf die Tabelle wird schnell klar, dass zwischen beiden Kontrahenten zumindest vom Punktekonto her Welten liegen. Siebzehn Zähler beträgt der Abstand zwischen den Teams von Gästetrainer Alois Schwarz und Würzburgs Coach Michael Schiele.

Mit dem Wechsel von Nürnberg nach Karlsruhe hat der KSC-Coach den Badenern neuen Schwung verschafft, die sich wieder in Aufstiegsnähe befinden. Die Punktgleichheit mit Magdeburg und drei Punkten Rückstand hinter Spitzenreiter Paderborn geben Anlass dazu, wieder von der Zweiten Bundesliga träumen zu dürfen. Um weiter im Spitzenquartett zu bleiben, muss der KSC auch in Würzburg punkten, sonst könnte schnell Wehen Wiesbaden oder Fortuna Köln auf den begehrten Relegationsplatz vorrücken, den der KSC momentan innehat.

Für die Kickers dagegen sind solche Träume nach den letzten Ergebnissen unrealistisch. So richtig nach vorne kommen wird man nicht mehr und so wird ein einstelliger Tabellenplatz das angestrebte Ziel für die Saison sein. Mit entsprechenden Ergebnissen möchte man bei den Kickers die Fans bei Laune halten und schon jetzt die Weichen für die nächste Saison stellen.

Dafür kommt der Aufstiegsanwärter aus Karlsruhe gerade gelegen. Mit einem Sieg könnte man auch wieder etwas für das angekratzte Selbstbewusstsein machen, denn bereits am Dienstag steht die Nachholpartie in Carl Zeiss Jena an, die unlängst wegen des Wintereinbruchs ausgefallen war. Zunächst ist der Fokus erst einmal auf die Partie am Samstag gerichtet und die beginnt um 14 Uhr in der "Flyeralarm-Arena".