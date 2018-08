Würzburg. (kn) Im ersten Heimspiel der neuen Drittliga-Saison mussten die Würzburger Kickers gleich eine Niederlage einstecken. Zugleich endete mit dem 2:0 (0:0)-Auswärtserfolg des KFC Uerdingen 05 die Heimserie der Kickers, die letztmals im Oktober 2017 daheim eine Niederlage einstecken mussten. 4835 waren trotz der brütenden Hitze ins Stadion am Dallenberg gekommen, in der Hoffnung auf den ersten Sieg in der noch jungen Runde.

Die Anfangsminuten gehörten dann auch den Kickers, die mehrmals Gelegenheit hatten, in Führung zu gehen. So in der 10. Minute, als Dennis Mast in Uerdingen Schlussmann René Vollath seinen Meister fand und auch Schuppans Direktabnahme noch von Uerdingens Abwehr geblockt wurde.

Von den Gästen war bis dahin nicht viel zu sehen, außer einem rüden Foul gegen Fabio Kaufmann, bei dem Christian Dorda Glück hatte, nur mit der Gelben Karte davon zu kommen. Dominic Baumann hatte nach 30 Minuten nochmals die Chance zum Führungstreffer, verzog allerdings knapp über das Gästegehäuse.

Damit ging es torlos in die Pause. Den ersten Torjubel der Partie unmittelbar nach Wiederanpfiff erlebte mancher Zuschauer noch an einem der zahlreichen Getränkestände, allerdings waren es die zahlreich mitgereisten Gästezuschauer, die sich über den Führungstreffer von Ibrahimaj freuen durfte, der nach schönen Zuspiel alleine auf Torhüter Drewes zulief und den Ball eiskalt versenkte.

Der Treffer brachte den Gästen zusätzliche Sicherheit und die konnten in der Folge routiniert ihre individuelle Qualität zeigen, kontrollierten nun auch die Partie, während sich die Kickers schwer taten, die Lücken in der gegnerischen Abwehr zu finden.

Dennoch bot sich vor allem nach Standards die eine oder andere Chance, doch Gästetorhüter Vollath oder seine vielbeinige Abwehr verhinderten den Ausgleich. Mitten in die Drangphase der Kickers hinein traf Oguzhan Kefkir (76. Min.) mit einem satten Linksschuss zum 2:0 für die Gäste - und damit war die Partie auch gelaufen. Der eingewechselte Ünlücifci hatte in den Schlussminuten noch die Chance zum Anschlusstreffer, sein Schuss verfehlte sein Ziel nur ganz knapp. Damit blieb es bei der Heimniederlage für die Würzburger Kickers, die bereits am Mittwoch in Aalen die Möglichkeit haben die ersten Zähler einzufahren.

Die Würzburger Kickers zogen aus der Heimniederlage bereits erste Konsequenzen und verpflichteten mit dem 1,88-Meter-Mann Patrick Breitkreuz einen 26-jährigen Mittelstürmer. Der gebürtige Berliner spielte zuletzt beim SV Wehen Wiesbaden. Würzburgs Trainer Michael Schiele freut sich: "Patrick ist spielintelligent und wegen seiner Größe und Robustheit im Strafraum sehr wertvoll."

Würzburg: Drewes - Hajtic, Syhre, Schuppan - Göbel, Gnaase (81. Bachmann), Wagner (58. Skarlatidis) - Kaufmann, Mast - Ademi (75. Ünlücifci), Baumann.

Uerdingen: Vollath - K. Großkreutz, Schorch, Erb, Dorda - Konrad, T. Öztürk - S. Aigner (66. Dörfler), Krempicki, Ibrahimaj (55. Kefkir) - Beister (75. Holldack)

Tore: 0:1 Ibrahimaj (48), 0:2 Kefkir (76.).; Schiedsrichter: Dr. Matthias Jöllenbeck (Müllheim). Zuschauer: 4835.