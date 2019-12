Würzburg. (kn) Am morgigen Samstag (Anpfiff 14 Uhr) gastiert Drittligist die Würzburger Kickers beim Halleschen FC. Diese Partie ist zugleich das erste von noch zwei anstehenden Auswärtsspielen, ehe es dann noch vor der Winterpause zu den Amateuren nach Bayern München geht. Zunächst einmal ist der Fokus auf die Begegnung in Sachsen-Anhalt gerichtet, in der die Kickers erneut gefordert werden.

Mit dem Sieg gegen Viktoria Köln am vergangenen Samstag hat die Mannschaft von Trainer Michael Schiele etwas aufatmen können und den Sprung auf den 14. Tabellenplatz ist ebenfalls gut für die Moral. Um sich dauerhaft im Mittelfeld etablieren zu können, wäre ein weiterer Erfolg wichtig. Die Partie in Halle wird allerdings wieder eine Mammutaufgabe werden, da der FC bisher eine gute Saison gespielt hat und nicht zu Unrecht auf dem 4. Tabellenplatz angesiedelt ist. Damit zählt der Gastgeber mit vier weiteren Teams zu den Aufstiegsaspiranten in die 2. Liga und dies untermauert deutlich, was den Kickers am Samstag bevorsteht.

Der Sieg gegen Köln hat der Mannschaft gut getan und somit rechnet man sich durchaus auch gegen Halle etwas aus, da in der 3. Liga jedes Spiel hart umkämpft ist und eigentlich jeder jeden schlagen kann. Der Abstand zu einem einstelligen Tabellenplatz beträgt lediglich drei Punkte, so dicht ist das breite Mittelfeld der Liga angesiedelt und somit kann sich ein Sieg wie auch eine Niederlage deutlich auf die Tabellenposition auswirken.

Die Leistung gegen Köln macht berechtigte Hoffnungen, damit dieses Unterfangen gelingt, auch wenn der Gegner am Samstag ein ganz anderes Format hat. Damit sich der Ausflug an die Saale lohnt, wird die Mannschaft mit Sicherheit wieder alles geben und drei Punkte zum anstehenden 3. Advent mehr als nur eine schöne Wortspielerei.