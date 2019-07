Neckarelz. (js) Die SpVgg Neckarelz lag nach drei zum Teil krachenden Abstiegen in Folge sportlich am Boden. Von der Regionalliga taumelte der einstige Emporkömmling durch die Ober- und Verbandsliga bis in die Landesliga, wo er wieder Boden unter den Füßen bekam. Mit stolzen 87 Punkten ging die Spielvereinigung als Landesliga-Vizemeister durchs Ziel und schaffte über die Relegation dank des 3:1-Sieges über den FC Östringen und dem finalen 4:2-Erfolg über TuS Bilfingen die Rückkehr in die Verbandsliga.

Die Trendwende bei der SpVgg Neckarelz ist vollzogen, und diese trägt auch einen Namen: Stefan Strerath. Der 52-jährige Ex-Profi übernahm in Doppelfunktion als Sportlicher Leiter und Trainer Verantwortung bei der Spielvereinigung, bastelte eine junge Mannschaft zusammen, die den Leid erprobten Zuschauern im Elzstadion wieder Freude bereitete. 100 Mal traf sie in 34 Landesligapflichtspielen ins Netz und musste lediglich 13 Gegentore hinnehmen.

Stefan Strerath. Foto: Gebhard

"Nein, diese Entwicklung war so nicht zu erwarten", zeigt sich auch Stefan Strerath über den Verlauf der vergangenen Runde überrascht. Zum letztjährigen Trainingsbeginn standen mir 13 Spieler zur Verfügung." Im Laufe der Runde wurde der Kader auf immer noch minimalistische 16 Spieler ausgebaut. "Das hätte auch ins Auge gehen können, doch wir hatten Glück, kaum Verletzungssorgen und gleich von Beginn an einen guten Lauf."

In der bevorstehenden Verbandsligarunde stehen ihm 20 Feldspieler und zwei Torleute zur Verfügung. Fünf Neuzugänge kommen dabei aus der eigenen A-Jugend. Das wird unser künftiger Weg sein, uns mit eigenen Nachwuchsleuten zu verstärken." Denn für Stefan Strerath steht fest: "Wenn man schon eine A-Jugend hat, die in der Oberliga eine gute Rolle spielt, macht es keinen Sinn, Spieler aus dem Mannheimer Raum zu verpflichten. Diesen Weg gehen wir in Neckarelz nicht mehr."

Der Umkehrschluss lautet deshalb, dass die erste Mannschaft in der Verbandsliga ihr sportlichen Zuhause finden sollte, um attraktiv für die eigene Jugendabteilung zu sein. Der Verbleib in der Verbandsliga ist auch das erklärte Ziel des Aufsteigers. Und Stefan Strerath weiß auch schon wie: "Die Liga ist stark wie nie zuvor und wir haben erneut die mit Abstand jüngste Mannschaft. Um sportlich Erfolg zu haben, müssen wir schnell lernen, uns in der höheren Klasse zurechtzufinden."

Viel Zeit bleibt der SpVgg Neckarelz dazu nicht, denn sie startet gleich mit einer Englischen Woche. Der Auftakt erfolgt am Samstag, 10. August, in Heddesheim, ehe am Mittwoch, 14. August, die Heimpremiere gegen den FC Zuzenhausen auf dem Programm steht. Weiter geht es dann am Sonntag, 15. August, beim SV Waldhof II. Danach weiß man beim Aufsteiger mehr.