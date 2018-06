Mosbach-Neckarelz. Die Chance auf den direkten Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga sind weiter vorhanden. Die SpVgg Neckarelz gewann an Fronleichnam gegen den 1. FC Bruchsal mit 2:0. Damit entscheidet sich erst am Sonntag, wer in die Abstiegs-Relegation muss. Dafür stehen die Absteiger nun alle fest: VfR Gommersdorf, ASV Durlach und Espanol Karlsruhe.

Mit einem Sieg am Sonntag (Spielbeginn 17 Uhr) gegen den VfB Eppingen ist die Chance groß, dass die Neckarelzer die Klasse halten. Vier Teams sind noch in Reichweite.

Der FC Olympia Kirrlach hat nur einen Punkt mehr als die Spielvereinigung und das deutlich schlechtere Torverhältnis, der TuS Bilfingen hat auch einen Zähler mehr, aber das bessere Torverhältnis.

Die SG Heidelberg-Kirchheim hat zwei Zähler mehr und der FC Zuzenhausen nach dem 2:0-Sieg gegen Heidelberg-Kirchheim weiter drei.

Lukas Böhm (53.) sorgte nach der Pause für die Neckarelzer Führung gegen den Tabellenvierten Bruchsal. Die Spielvereinigung war gut eingestellt, wusste um die Wichtigkeit der Partie und ging dementsprechend engagiert an die Sache. In der ersten Halbzeit gab es allerdings nur wenige aufregende Torszenen.

Neckarelz zog sich danach nicht zurück und blieb dran. In der 71. Minute fiel dann auch das 2:0 durch Simon Fertig. Das gab noch mehr Sicherheit und den Bruchsalern war in der einen oder anderen Szene dann auch anzusehen, dass es für sie um nicht mehr viel ging.

So ist die SpVgg Neckarelz nun seit vier Spielen ungeschlagen. Das soll nun auch am Sonntag so bleiben. Die jüngsten Erfolge wirken sich auch auf das Selbstbewusstein des Teams aus und Trainer Marc Ritschel ist zuversichtlich: "Wir haben von den letzten sieben Spielen nur eines gegen den Aufsteiger verloren. Und auch am Sonntag gegen den VfB Eppingen wollen wir gewinnen."

Und sollte es mit dem direkten Klassenerhalt nicht klappen? "Dann ziehen wir das in der Relegation durch."

Mit dem VfB Eppingen kommt der Tabellenfünfte. Auch für den VfB geht es um nichts mehr. Das letzte Saisonheimspiel verloren die Eppinger gegen Meister FC Friedrichstal mit 1:3.

Sie werden sich sicher mit einem Sieg aus der Saison verabschieden wollen. Auch da wird es für Neckarelz wichtig sein, den Gästen die Lust am Spiel zu nehmen und gar nicht erst in Tritt kommen zu lassen.