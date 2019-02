Walldürn. Die Segelflug-Bundesliga 2017 konnte der Flugsportclub Odenwald (FSCO) Walldürn unter den besten 30 Vereinen Deutschlands mit einem guten 11. Platz beenden. Der FSCO Walldürn war hierbei punktgleich mit dem Zehntplatzierten, aber mit der schlechteren "Tordifferenz" (Addition der Geschwindigkeitsschnitte).

In dieser Liga gibt es nur fünf Vereine, die von Beginn im Jahr 2001 an ununterbrochen dabei sind und sich damit Erstbundesligist nennen dürfen. Der FSCO Walldürn ist einer dieser Vereine. Das Ziel in der Segelflugbundesliga ist es, in 19 Runden (an den Wochenenden von April bis August) in einem Zeitfenster von 2,5 Stunden so schnell wie möglich zu fliegen und dabei optimal die Sonne als Antrieb zu nutzen. Die Geschwindigkeitsschnitte der besten drei Piloten eines Vereins werden addiert. Ähnlich der Formel I bekommt der beste Verein in einer Runde 20 Punkte und ab dem 20. Rang je einen Punkt. Wer nach den 19 Runden die meisten Punkte auf dem Konto hat, ist deutscher Meister der Segelflugbundesliga. In diesem Jahr gelang dies dem LSV Aalen. Zweiter wurde der SFG Donauwörth vor dem LSG Bayreuth.

Entgegen der letzten Saison, wo der Anfang schwierig war, lief es in dieser Saison von Beginn an gut für die Segelflieger aus Walldürn. Nahezu in jeder Runde konnten drei Piloten ihre Flüge in die Wertung bringen. Von Beginn an konnte sich der FSCO Walldürn in der vorderen Tabellenhälfte aufhalten, ein möglicher Abstieg war während der ganzen Saison kein Thema.

Im Hinblick auf die hohe Leistungsdichte in dieser 1. Bundesliga ist es nicht einfach, sich ganz vorne zu platzieren, und auch das Wetter sorgte immer wieder für spezielle Herausforderungen. Letztlich haben die Piloten das Beste daraus gemacht und den guten 11. Platz belegen können. Garant für diesen Erfolg war die Teamleistung des FSCO Walldürn.

Auch in der Geschwindigkeits-Einzelwertung konnten sich Philipp Kapferer, Wolfgang Lehnert, Günter Rincker, Michael Buck, Martin Feeg, Werner Ehrler und Herbert Zemmel im bundesweit vorderen Feld platzieren. Philipp Kapfer hat dabei das Treppchen mit einem 4. Platz nur knapp verfehlt - und das noch als Junior! In der reinen Juniorwertung reichte das für den ersten Platz.

In der U25-Vereinswertung konnten Philipp Kapferer, Stefanie Willard, Tobias Willard, Silas Horn und Wolfgang Kapferer einen guten 12. Platz belegen. In der U25- Landeswertung Baden-Württemberg reichte es zu einen hervorragenden dritten Platz.

Insgesamt waren 18 Piloten und viele Helfer des FSCO an dem Projekt Bundesliga beteiligt. Über die komplette Saison konnten die Segelflugpiloten eine Gesamtdistanz von über 80.000 km zurücklegen, also zweimal um die Erde.

Die hervorragende Infrastruktur des Flugplatzes und des Vereins machten diese Erfolge erst möglich, so dass der FSC Odenwald Walldürn bei den deutschen Segelfliegern auch weiterhin einen sehr guten Ruf und hohen Bekanntheitsgrad hat.

Info: Weitere Informationen zu den Ergebnissen des Flugsportclub Odenwald Walldürn gibt es im Internet unter www.fsco.de oder auf www.onlinecontest.org.