Schefflenz. (ou) Am 25. März ist es wieder soweit: Bereits zum 21. Male startet in Unterschefflenz rund um die Schefflenzhalle der traditionelle Palmsonntaglauf. Unter der Leitung des Vorsitzenden der LG Schefflenztal, André Dicken, befinden sich die Vorbereitungen zu diesem Laufevent mit Hilfe einer motivierten und erfahrenen Crew in den letzten Zügen.

Die LG Schefflenztal hält dabei an ihrem bewährten familienfreundlichen Programm fest. Neben dem Hauptlauf über 10 Kilometer wird es den 5-Kilometer-Jedermannlauf, einen Bambinilauf über 200 Meter und Schülerläufe über 400 bis 1000 Meter geben.

Der Palmsonntaglauf in Schefflenz zählt als erster Wertungslauf auch dieses Jahr wieder zur Wertung des Drei-Flüsse-Cups. Weitere Stationen sind dann noch am 14. April der Lindenlauf in Neuenstadt, am 3. Juni der Elztaler Volkslauf in Auerbach, am 17. Juni der Finsterklingenlauf in Sulzbach, der Gänslauf in Herbolzheim am 21. Juli und den krönenden Abschluss bildet die Friedrichshaller Runde in Bad Friedrichshall am 29. September.

Zur Teilnahme am Cup ist keine separate Anmeldung notwendig. Für die Wertung in diesem Cup ist allerdings die Teilnahme an mindestens vier der sechs Wertungsläufe über jeweils zehn Kilometer erforderlich. Läuferinnen und Läufer, die an allen sechs Wertungsläufen teilnehmen wollen, können sich auch über www.dreifluessecup.de für alle sechs Wertungsläufe gleichzeitig anmelden.

Voranmeldungen zum Palmsonntag-Lauf können bis zum 24. März um 16 Uhr unter www.lg-schefflenztal.de getätigt werden. Kurzentschlossene können sich aber auch noch bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start nachmelden.

Gestartet wird um 9.20 Uhr mit dem Bambinilauf (Jahrgang 2011 und jünger) über 200 m. Die Bambinis laufen kostenlos, die drei Erstplatzierten (Mädchen und Jungen getrennt) erhalten einen Pokal, alle anderen nach dem Lauf eine Medaille und die Vorangemeldeten eine kleine Überraschung.

Weiter geht es ab 9.25 Uhr mit den Schülerläufen über 400 Meter (2009/2010), 600 Meter (2007/2008), 800 Meter (2005/2006) und 1000 Meter (2003/2004). Auch die Schüler erhalten eine Medaille, die drei Erstplatzierten (Mädchen und Jungen getrennt) jedes Laufes erhalten einen Pokal und die Vorangemeldeten erhalten ein Überraschungsgeschenk.

Um 9.50 Uhr werden die Läufer über die Fünf-Kilometer-Distanz an den Start gehen. Die jeweils schnellsten drei Athleten (weiblich/männlich) über diese Distanz dürfen sich bei der Siegerehrung über diverse Sachpreise freuen.

Danach erfolgt um 10 Uhr der Startschuss für den Hauptlauf. Die drei Erstplatzierten (weiblich/männlich) erhalten einen Gutschein. Die Altersklassenplatzierten (jeweils Erster bis Dritter., weiblich/männlich) haben die Auswahl aus diversen Sachpreisen.