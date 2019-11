London/Schefflenz. Der Schefflenzer Extremsportler Florian Kircher konnte sich trotz körperlicher Einschränkungen einen Platz im vorderen Mittelfeld bei der Obstacle-Weltmeisterschaft sichern. In London trafen sich die besten Athleten des Obstacle-Course-Racing zum jährlichen Höhepunkt, dem finalen Weltmeisterschaftsrennen. Bei diesem Extrem-Hindernislauf über Distanzen von 3 und 15 Kilometern bei 40 bzw. 100 Hindernissen waren knapp 6000 Teilnehmer aus über 70 Ländern am Start. Diese mussten sich jeweils bei verschieden Vorläufen in regionalen Vorausscheidungen durch Top-Ergebnisse unter den jeweils Top 10 qualifizieren. Florian Kircher aus Schefflenz konnte sich durch den achten Platz im Januar beim Spartan-Race in Tschechien für diese WM qualifizieren. Premiere feierte in dieses Jahr ein neues Renn-Format: Die 100-Meter Ninja-Sprintdistanz.

Das Event war wieder perfekt organisiert und der Kurs sehr anspruchsvoll mit vielseitigen Hindernissen gestaltet. Hier waren technische Fähigkeiten für die Hangelhindernisse (bekannt aus Ninja Warrior) sowie Kraft, Geschicklichkeit und Ausdauer gefordert. Darunter waren auch Kriechstrecken, diverse Kletterhindernisse und tiefe Schlammlöcher. Kircher zog sich sechs Wochen vor der WM einen Rippenbruch zu, weshalb das Trainieren nur unter großen Schmerzen und stark eingeschränkt möglich war.

Bei bestem englischem Wetter standen im 3-km-Hindernislauf neben Geschicklichkeitselementen und Kletterhindernissen vor allem die Hangelkonstruktionen mit verschieden Hangelgriffen, Schwing- und Drehelementen im Dauerregen im Vordergrund.

Von 1.500 Startern kamen in der 3 km Distanz knapp 800 Athleten ins Ziel. Florian Kircher konnte sich hier den beachtenswerten 137. Platz erkämpfen. Aufgrund der Verletzung und dadurch eingeschränkten Vorbereitungsmöglichkeiten war Kirchers Teilnahme bei den 15 km und der 100 Meter Sprintdistanz nicht möglich. „Ich wollte bei der WM wertvolle Erfahrungen sammeln und im vorderen Mittelfeld ins Ziel kommen. Das ist mir gelungen. Von den anderen Athleten lernen, von deren interessanten Trainingsmethoden zu erfahren, das bringt mich für die Performance bei den Hindernissen und die Gestaltung meiner Trainingseinheiten weiter“, so Florian nach dem Rennen.

Nächstes Jahr findet die WM in den USA statt. Da will der sympathische Schefflenzer Dauerläufer nochmals gut vorbereitet angreifen.