Abteilungsleiter Ricco Bork auf dem von Wildschweinen verwüsteten Dallauer Sportplatz. "An Fußballspielen ist in der nächsten Zeit hier nicht zu denken." Foto: H. Schattauer

Elztal-Dallau. (js) Spielausfall im Elzbergstadion in Dallau - nichts Ungewöhnliches in der momentanen Jahreszeit. Doch weder Schnee noch Dauerregen verhindern die Austragung der Fußballspiele des FV Elztal, vielmehr wühlte eine Rotte von Wildschweinen den Rasen um, dass dieser für seinen ursprünglichen Zweck, dem Spiel mit dem Ball, ungeeignet wurde.

Am 10. Januar und zweimal im Februar hinterließen die ungebetenen Schwarzkittel die Sauerei im Elzbergstadion. Abteilungsleiter Ricco Bork klärt auf: "Die Heimspiele der ersten Mannschaft tragen wir seitdem komplett in Muckental aus, unsere zweite Garnitur spielt abwechselnd in Muckental oder Sulzbach."

Und wie geht es weiter? Dazu nochmals Ricco Bork: "An Fußballspielen ist hier derzeit nicht zu denken, am heutigen Mittwoch finden erste Gespräche mit der Gemeinde statt. Dann sehen wir hoffentlich etwas klarer."