Beim Wettbewerb "Olympix 2018" der Bundeswehr geht es über Stock und Stein und durch Matsch und Wasserbecken (Foto). Circa 500 junge Sportler nahmen an dem Team-Wettbewerb teil, darunter auch ein Quartett vom Eckenberg-Gymnasium Adelsheim. Am Ende eines kräftezehrenden dreitägigen Wettbewerbs hatten die vier Bauländer Starter Florian und Benjamin Pleitz, Johannes Rommelfanger und Thorben Müller den Gesamtsieg sicher.

Adelsheim. (BW) "Erlebe ein Wochenende mit deiner Crew. Nimm die Herausforderung an und bewirb dich mit deinem Team". So wurde für den Wettbewerb der Bundeswehr "Olympix 2018" geworben, an dem circa 500 Jugendliche aus ganz Deutschland teilnahmen. Mit dabei im Tross der 16- bis 18-jährigen Jungen und Mädchen war auch ein Quartett vom Eckenberg-Gymnasium Adelsheim. Bei dem dreitägigen Teamevent geht es darum, einen schwierigen Parcours schnellstmöglich zu meistern. Die Bundeswehr, Abteilung Jugendmarketing, richtete den Wettbewerb vom 24. bis 27. Mai auf dem Gelände der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf aus.

Beworben hatten sich hierzu auch vier Schüler des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim: Florian und Benjamin Pleitz (Schefflenz), Johannes Rommelfanger (Ravenstein) und Thorben Müller (Bödigheim). Das Quartett ist schon längere Zeit miteinander befreundet.

Da die beiden Brüder Pleitz bereits einmal an der gleichnamigen Veranstaltung teilgenommen hatten, wussten sie ziemlich genau, was auf sie zukommen würde: Ein Hindernisrennen in der Tradition der "Strongman"-Läufe über eine Distanz von acht Kilometern mit vielen Hindernissen, vornehmlich Wasser und Kletterhindernisse. Körperliche und geistige Fitness und - vor allem - Teamwork würde gefordert sein.

Auf die drei besten Teams (à vier Mitspieler) wartete nach der Welcome-Party am ersten Tag und der Übernachtung in einer Turnhalle im eigenen Schlafsack die Aussicht auf den Gewinn einer Erlebnisreise. Doch erst einmal musste man zu den Schnellsten gehören und am letzten Tag noch den Wettstreit der fünf besten Teams als Sieger beenden.

Die lebhafte Schilderung von Thorben: "Es war ein sehr harter Wettkampf. Ein langer Lauf von acht Kilometern bei sehr warmen Temperaturen. Die Hindernisse waren sehr unterschiedlich, manche forderten Kraft und manche "nur" Kondition, viele Hindernisse "lagen" im Wasser. Alle aber konnten nur als Team angegangen und überwunden werden.

An diesem ersten Tag wurden die Teilnehmer aus dem Neckar-Odenwald-Kreis Zweiter und qualifizierten sich somit für das Finale." Die besten fünf Teams traten am zweiten Tag in einem Staffellauf an, wobei jeder Teilnehmer als Einzelkämpfer sechs Hindernisse auf einer Strecke von ca. 500 Metern überwinden musste, um den nächsten Läufer auf die Bahn zu schicken. Gewertet wurde jeweils der letzte Läufer jedes Teams. Ein Coach, der mit Rat und Tat behilflich war, begleitete die Teams.

Und weiter mit Thorbens zusammenfassenden Worten: "Ein atemberaubendes Erlebnis, das uns unvergesslich ist! Es gab einen harten, aber fairen Konkurrenzkampf, bei dem die Teams sich teilweise sogar gegenseitig halfen. Wir haben uns gefreut, die Gewinner zu sein und realisieren es immer noch nicht ganz, dass wir das beste Team von 132 Mannschaften aus ganz Deutschland waren."

Der Lohn für die erfolgreiche Teilnahme: Das Team mit dem aussagekräftigen Namen "Erfolg ist kein Glück" geht mit der Marine auf das offene Meer. Auf einem Segelboot wird das Team lernen, Segel zu setzen und erneut seine Stärke im gemeinsamen Handeln unter Beweis zu stellen.