Von Roland Karle

Obrigheim. (rol) Das sind beeindruckende Zahlen: 11.080 Relativpunkte hat Jakob Neufeld in bislang 74 Bundesliga-Wettkämpfen für die Obrigheimer Gewichtheber geholt, das sind im Durchschnitt fast 150, wobei sein Maximalwert bei 176 liegt.

Ein höheres sportliches Guthaben haben nur wenige seiner Heberkollegen angehäuft. Oliver Caruso führt die interne Rangliste mit 17.660 Punkten in 111 Wettkämpfen an, es folgen Daniel Pischzan (13.037/105) und Nico Müller (12.054/82). Auf dem 4. Platz folgt Ingo Fein mit 11.184 Kilopunkten in 94 Einsätzen, ihn wird Neufeld am Samstag im Heimkampf gegen den KSV Durlach (Beginn 19.30 Uhr) überholen: Rund 105 Punkte reichen aus. Ein Ergebnis, das für den angehenden Lehrer ohne große Mühe zu erreichen sein sollte. Zum Vergleich: Zum Saisonauftakt gegen den Berliner TSC holte er knapp 130 Punkte.

Für Jakob Neufeld, der 2009 vom SSV Samswegen zum SV Obrigheim wechselte, ist das Duell gegen Durlach also nicht nur ein gewöhnlicher Heimkampf in der Neckarhalle, sondern ein nicht alltägliches Jubiläum. Neben den vier oben genannten Gewichthebern hat ansonsten nur Carsten Diemer (90 Einsätze) öfter in der Bundesliga für den SV Obrigheim die Hantel gestemmt. Wie der frühere Nationalheber auf die bisherigen zehn Jahre im Verein blickt und an welche Erfolge, Stationen und Kollegen er sich am stärksten erinnert, sagt er im RNZ-Interview.

Jakob Neufeld, Ihr Debüt für den SV Obrigheim war am 7. November 2009, also vor fast genau zehn Jahren - gegen den KSV Durlach. Sie holten damals 159 Punkte. Ist eine solche Leistung im inzwischen gehobenen Athletenalter nochmal drin?

Jakob Neufeld: Ich denke schon, dass ich nochmal so eine Leistung vollbringen könnte, jedoch bräuchte ich mehr Zeit für das Training.

An welchen Ihrer bislang 74 Bundesliga-Wettkämpfe für Obrigheim erinnern Sie sich am liebsten?

Natürlich an das erfolgreiche Finale 2013. Der Freudentaumel nach einem gewonnenen und so spannenden Finale ist einfach unbeschreiblich. Meine Frau war das erste Mal beim Wettkampf dabei - und das direkt bei so einem Spektakel.

Welcher Teamkollege hat Sie in dieser Zeit als Sportler am stärksten beeindruckt?

Zurzeit natürlich Nico Müller. Die Leistung, die er auf die Bühne bringt und vor allem mit welcher Leichtigkeit, ist bewundernswert. Aber ich finde auch den kleinen Hofmann, also Ruben, grandios. Man hat das Gefühl, dass er keine Angst vor der Last hat, wie ein alter Hase. Den Jungen muss man mehr fördern, ansonsten geht ein großes Talent verloren.

Mit wem fühlen Sie sich persönlich am engsten verbunden?

Wenn ich nur einen aus der meiner Mannschaft nennen darf? Daniel Gatzka, unser Physio, der mein bester Freund geworden ist und mit dem ich die letzten Jahre viel gearbeitet habe. Ohne ihn hätte ich, vermute ich, schon die Schuhe an den Nagel gehängt. Aber um ehrlich zu sein, fühle ich mich mit der ganzen Mannschaft eng verbunden. Ich finde, es passt einfach und ein jeder hebt für jeden. Wie die sechs oder sieben "Muske(l)tiere".

Und welcher Obrigheimer Gewichtheber hat Sie am meisten zum Lachen gebracht?

Jose Navarro, der Spanier. Er konnte nach gefühlt zwei Wettkämpfen alle Lieder mitsingen, auch die schmutzigen. Und wenn er heute noch für uns heben würde, könnte er vermutlich das Badener Lied singen.

Ein Blick voraus: Was kommt nach 75 Bundesliga-Wettkämpfen? Werden Sie die 100 vollmachen?

Erst kommt der 76ste. In meinem Alter denkt man von Kampf zu Kampf! Nee, Quatsch, ich werde natürlich so lange wie möglich versuchen zu heben und wenn es geht, in der 1. Mannschaft die Hundert voll machen. Wenn es irgendwann nicht mehr reicht, dann verstärke ich die Zweite. Der Nachwuchs ist mir auf den Fersen.