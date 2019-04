Von Roland Karle

Obrigheim. Zu Jahresbeginn war die Prognose eher düster. Würden die Obrigheimer Gewichtheber gegen Tabellenführer AC Mutterstadt den nötigen 3:0-Sieg schaffen, um zumindest den zweiten Platz in der Bundesliga-Gruppe A zu sichern? Oder wären sie das erste Mal seit Jahren nur Zuschauer, wenn die besten deutschen Mannschaften um den Meistertitel kämpfen? Der Plan, Erster zu werden und sich damit das Heimrecht im Endkampf zu sichern, schien bereits seit der knappen Niederlage beim AV Speyer nicht mehr realistisch.

Es kam anders: Der SV Obrigheim gewann 2019 alle Wettkämpfe glatt mit 3:0, Speyer patzte gegen Durlach - und nun steht der Club nicht nur im Finale, sondern richtet es auch aus. Am kommenden Samstag wird in der seit Wochen ausverkauften Neckarhalle der deutsche Meister ermittelt.

Neben den Gastgebern bewerben sich der AC Mutterstadt und der SSV Samswegen um den Titel. Für den wichtigsten Wettkampf des Jahres hat Teamchef Manuel Noe folgende "sieben Muskeltiere" nominiert:

Nico Müller: Der 25-Jährige absolviert am Samstag bereits seinen 82. Bundesliga-Einsatz. Er hat einen gewaltigen Anteil daran, dass der SV Obrigheim den Sprung ins Finale geschafft hat. In fünf von sieben Begegnungen erzielte er 175 oder mehr Relativpunkte. Nach der Galavorstellung gegen Roding lief es zweieinhalb Wochen später bei der EM in Georgien nicht so rund wie erhofft. Doch die Bilanz der vergangenen 13 Monate ist top: Europameister 2018, danach WM- und EM-Siebter - und aktuell stramm auf Olympia-Kurs 2020.

Matthäus Hofmann: Der zweite deutsche Nationalheber in der Mannschaft hat nach längerer Auszeit im vergangenen Jahr beharrlich an seinem Comeback gearbeitet und war zuletzt in allen fünf Bundesliga-Duellen an der Hantel. Wie Müller blieb auch er bei der EM etwas unter seinen Möglichkeiten. Von Rückschlägen lässt sich Matthäus Hofmann allerdings nicht unterkriegen - und wird sich im Finale von seiner stärksten Seite zeigen wollen.

Jakob Neufeld: Mit 35 Jahren ist er der Senior im Obrigheimer Kader. Der frühere Nationalheber stemmt seit 2009 für den Neckartal-Club, absolviert also hier seine zehnte Saison. Obwohl er als Lehramtsstudent und Familienvater deutlich weniger Zeit zum Trainieren findet, gehört er nach wie vor zu den Leistungsträgern und zuverlässigsten Athleten. Am Samstag will er in seinem 73. Wettkampf zum zweiten Mal nach 2013 den Titel für den SV Obrigheim gewinnen.

Sargis Martirosjan: Der Österreicher mit armenischen Wurzeln hat sich in Obrigheim schnell eingefunden. Drei Wettkämpfe hat er in seiner ersten Saison für den SV Germania absolviert und hatte vor allem im wichtigen Duell gegen den AC Mutterstadt großen Anteil am knappen Sieg. Der Olympia-Elfte von 2016 freut sich auf das Finale in der Neckarhalle: "Bei dieser großartigen Stimmung genießt man jeden Versuch."

Acoran Hernandez: Neben dem derzeit verletzten Alejandro Gonzalez ist er der zweite Spanier im Obrigheimer Kader. In dieser Saison kam er noch nicht zum Einsatz, insgesamt hat er drei Mal in der Bundesliga gehoben. Sein Auftritt bei der Europameisterschaft, auf die er sich intensiv vorbereitet hatte, ging in die Hose: Im Reißen brachte er keinen einzigen Versuch in die Wertung, im Stoßen landete er auf Platz 14. Umso motivierter will Hernandez im Endkampf angreifen.

Marius Oechsle: Der Athlet vom SGV Oberböbingen hatte in dieser Saison Pech. Durch eine Verletzung gehandicapt, hatte er keine optimale Vorbereitung auf die Saison. Als er sich wieder herangekämpft hatte, machten ihm Schulterbeschwerden zu schaffen. "Ich hoffe, dass es bis zum Finale reicht", sagte er nach dem letzten Heimkampf gegen Roding. Zwar nicht in Bestform, aber fit genug, um die Mannschaft zu verstärken, wird er am Samstag auflaufen.

Ruben Hofmann: Der jüngere Bruder von Nationalheber Matthäus Hofmann hat sich in den vergangenen zwei Jahren sehr gut entwickelt und in bereits 13 Bundesliga-Begegnungen immer wieder Ausrufezeichen gesetzt, zuletzt gegen Roding, als er mit 117 Punkten sein bislang bestes Ergebnis im Oberhaus erzielte. Und wie es aussieht, geht da noch mehr. Teamchef Manuel Noe lobt seinen jüngsten Heber: "Ruben hat sich die Nominierung für den Final-Kader wirklich verdient."