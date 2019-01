Von Roland Karle

Obrigheim. Manuel Noe trat im Sommer 2017 in große Fußstapfen. Er löste Edmund Ehrmann ab, der zuvor mehr als 30 Jahre und in über 500 Wettkämpfen als Sportlicher Leiter im Einsatz war. "Die Aufgabe macht Spaß", sagt Noe und lobt sein "gut funktionierendes Team". Der 34-Jährige führt die offiziell "Leistungs- und Mannschaftssport" genannte Vorstandssparte der Obrigheimer Gewichtheber und wird dabei von seinen Stellvertretern Thorsten Hauß, Volker Hauß (Vorstand Nachwuchs- und Breitensport) und Kevin Ockert (Vorstand Wirtschaft und Organisation) unterstützt. Das Quartett steht für den eingeleiteten Generationswechsel im Verein, in dem auch jahrzehntelang bewährte Führungskräfte wie Werner Diemer (Finanzen/Marketing) und Bruno Völker (Öffentlichkeit/Verwaltung) weiter tätig sind. Im RNZ-Interview skizziert Manuel Noe die Perspektiven den einzigen Bundesligisten im Neckar-Odenwald-Kreis und sagt, was in der laufenden Saison von den Obrigheimer Gewichthebern zu erwarten ist.

Manuel Noe, heute Abend gastiert Gastgeber KSV Grünstadt in der Neckarhalle. Das dürfte zum Jahresauftakt eine leichte Aufgabe werden.

Manuel Noe: Wir sind Favorit gegen den Aufsteiger, aber wir dürfen uns keine Fehler erlauben, weil wir jeden noch ausstehenden Wettkampf 3:0 gewinnen müssen, um uns fürs Finale zu qualifizieren. Gleichzeitig wollen wir vor allem unseren stark belasteten Athleten auch mal eine Pause gönnen, wenn es passt.

Für Sie ist es die zweite Saison als Teamchef. Wie sehr fürchten Sie, dass die Obrigheimer Gewichtheber zum ersten Mal seit vielen Jahren den Einzug ins Finale der deutschen Mannschaftsmeisterschaft verpassen könnten?

"Ich habe keine Furcht, sondern wir alle nehmen die Aufgabe sportlich und geben alles, um erneut den Sprung in den Endkampf zu schaffen. Es ist einfach so, dass die Konkurrenz enorm aufgerüstet hat und neben Meister Speyer nun auch der AC Mutterstadt ganz oben mitmischen will."

Wird es schwieriger, sich ganz oben im deutschen Gewichtheben zu halten?

"Unser Anspruch ist, dass wir mit der Aussicht in eine Saison gehen, den Endkampf erreichen zu können. Bislang hieß das, Erster oder Zweiter in unserer Staffel zu werden, die im Vergleich zur Gruppe B mit den Mannschaften aus dem Osten und Norden ein höheres Leistungsniveau und mehr starke Teams aufweist. Wir legen zugleich Wert darauf, unsere Nachwuchsarbeit zu stärken und so viele Eigengewächse wie möglich im Kader zu haben und einzusetzen. In dieser Hinsicht gehören wir seit Jahren zu den führenden Bundesliga-Vereinen."

Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung der jungen Leute?

"Klares Ja. Ruben Hofmann, Yannik Staudt, Celina Schönsiegel, um mal drei Namen zu nennen, haben schon etliche Bun-desliga-Wettkämpfe absolviert und ihr Potenzial sicher noch nicht ausgereizt."

Gerade wurde bekannt, dass Mutterstadt den Ägypter Mahmoud, den aktuellen Vizeweltmeister in der 81-Kilo-Klasse, verpflichtet hat. Er könnte am 16. Februar im Duell in der Neckarhalle den Unterschied machen. Was kann und will der SV Obrigheim entgegensetzen?

"Was wir nicht tun werden, ist, auf Teufel komm raus jemanden zu verpflichten, damit wir den Gegner noch überbieten. Wir haben uns im Verein darauf verständigt, genau hinzuschauen, wer überhaupt als Neuzugang in Frage kommt. Der SV Obrigheim hat in der Vergangenheit auch manche schlechte Erfahrung gemacht und achtet zum Beispiel darauf, dass Kandidaten aus Nationen stammen, in denen das Dopingkontrollsystem funktioniert."

Aber Sie halten Ausschau nach Verstärkungen?

"Ja, das tun wir. Wenn wir weiterhin zu den Topclubs in Deutschland gehören wollen, müssen wir in der Lage sein, Ergebnisse von 900 Punkten oder mehr zu erreichen. Dazu braucht es in den entscheidenden Wettkämpfen meist auch stark besetzte Ausländerplätze."

Und das geht nur über die Verpflichtung internationaler Heber?

"Nicht nur, aber in engen Duellen gegen Spitzenteams wie Speyer und Mutterstadt kann am Ende jeder einzelne Kilopunkt entscheidend sein. Wir haben das zweimal bitter erfahren: In der vergangenen Saison im Heimkampf gegen Speyer, als der AV wenige Tage zuvor den ungarischen Olympia-Heber Peter Nagy verpflichtete, und in dieser Saison, als wir in Speyer in beiden Disziplinen nur um 0,4 Relativpunkte schlechter waren, aber letztlich glatt 0:3 verloren. Im Gegensatz zu unserem Rivalen konnten wir nach kurzfristigen Absagen nur einen statt zwei Ausländerplätze besetzen und hatten keine Chance mehr zu reagieren. So etwas wollen wir in Zukunft möglichst vermeiden."

Wäre es nicht sinnvoller, wenn es wie früher nur einen Ausländerplatz pro Mannschaft gäbe?

"Prinzipiell machen Sportler aus anderen Ländern das Gewichtheben in der Bundesliga auch ein Stück attraktiver, wenn sie hohe Lasten bewegen und tolle Leistungen zeigen. Aber ich könnte gut damit leben, wenn es nur einen Ausländerplatz zu besetzen gäbe."

Und plädieren Sie dafür oder dagegen, dass jederzeit im laufenden Betrieb noch internationale Heber verpflichtet werden können?

"Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich die unterjährigen Wechsel beschränken. Aber im Moment geben es die Regularien her. Und sobald ein Verein aktiv wird, reagieren auch andere."

Zur kommenden Saison wird die eingleisige Bundesliga eingeführt. Auch darüber wurde viel diskutiert. Freuen Sie sich darauf?

"Ich halte die Entscheidung für zukunftsgerichtet, weil zuletzt in den regionalen Staffeln immer mehr Vereine weggebrochen und die Leistungsunterschiede größer geworden sind. Zwar werden dadurch die Auswärtsfahrten länger und teurer, aber ich glaube, dass das Gewichtheben sportlich gewinnen wird."

Und der SV Obrigheim will auch in der eingleisigen Bundesliga ganz vorne dabei sein?

"Das ist unser Ziel. Wir haben hier beste Voraussetzungen: einen starken Kader und Top-Athleten wie Nico Müller, Matthäus Hofmann, Jakob Neufeld, mit denen sich unser Publikum identifiziert, dazu eine klasse Jugendarbeit und nachrückende Talente. Genug Gründe, um sich für die Sache zu engagieren."

Erhoffen Sie sich mehr Zuschauerzuspruch?

"Wenn das Leistungsgefälle geringer ist und es mehr spannende Wettkämpfe gibt, kommen hoffentlich noch mehr Besucher in die Neckarhalle. Wir haben ein tolles Publikum hier, aber wir müssen viel bieten, um immer mal wieder solche Zuschauerzahlen zu erreichen, wie man sie vor 20, 30 Jahren öfter hatte."

Wie weit sind die Planungen für die Saison 2019/20 gediehen?

"Wir beschäftigen uns damit, halten Augen und Ohren offen, um mit einem starken Kader in die nächste Runde zu gehen. Es gibt nicht so viele junge deutsche Heber mit Potenzial, die uns weiterbringen können. Aber wir bemühen uns um den einen oder die andere. 2019/20 ist die vorolympische Saison, da braucht man erfahrungsgemäß wegen der besonders belasteten Nationalheber einen etwas breiteren Kader. Acht bis zehn bundesligataugliche Athleten sollte unser Aufgebot umfassen."

Verraten Sie uns zum Schluss: Werden es die Obrigheimer Gewichtheber 2019 ins DM-Finale schaffen?

"Dass die Konkurrenz personell nochmal nachgelegt hat, das hat bei unseren Athleten den Kampfgeist zusätzlich geweckt. Es wird schwer, keine Frage, aber wir haben es selbst in der Hand."