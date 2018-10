Von Roland Karle

Speyer. Der AV Speyer lud das Wettkampfprotokoll auf seine Facebook-Seite und den knappen Kommentar: "Ohne Worte". Tatsächlich ließ das Duell des deutschen Meisters gegen den SV Obrigheim viele Beobachter sprachlos zurück. Mit 844:843,2 Relativpunkten siegten die Gastgeber, angeführt vom Heidelberger Jürgen Spieß. Ein Unterschied von gerade mal 0,8 Punkten oder 800 Gramm - und das nach einem Wettkampf, in dem die zwölf Athleten der beiden Mannschaften im gewerteten Zweikampf über 3,6 Tonnen bewegt hatten.

Als Manuel Noe am Sonntag beim Frühstück saß, wurde ihm nochmals bewusst, wie knapp es ein paar Stunden zuvor zugegangen war. "Dieser eine Beutel Milch", stellte Obrigheims Sportlicher Leiter klar, wie wenig seinem Team am Ende fehlte, "hätte schon gereicht, um zu gewinnen."

Besonders bitter für die Neckar-Odenwälder: Sie zogen in beiden Disziplinen den Kürzeren, sowohl im Reißen als auch im Stoßen fehlten 0,4 Relativpunkte zum Gleichstand. So hieß es 0:3. Einen Vorwurf wollte Noe niemandem machen, im Gegenteil: "Unsere Jungs haben alles gegeben, sie können stolz auf ihre Leistung sein."

Vorneweg gilt das für Nico Müller. Der Europameister befindet sich zwei Wochen vor der WM in Turkmenistan in glänzender Verfassung. Zum ersten Mal in seinem Leben stieß er unter lautem Jubel der gut 50 mitgereisten Fans aus seiner Heimat 200 Kilo. "Nico hat sich toll präsentiert", kommentierte Oliver Caruso den Auftritt seines Schützlings, der mit 189,2 Punkten mit Abstand bester Heber des gesamten Wettkampfs war.

Dahinter folgte Almir Velagic, der 159 Relativpunkte sammelte - und wieder mal zur Siegesversicherung der Pfälzer wurde. Sowohl im Stoßen als auch im Reißen brachte er durch seine gültigen dritten Versuche sein Team uneinholbar in Führung. Erfreulich für Obrigheim trotz der hauchdünnen Niederlage: Nationalheber Matthäus Hofmann feierte nach fast siebenmonatiger Wettkampfpause eine starkes Comeback, mit sechs gültigen Versuchen und 147 Punkten.

SV Obrigheim (843,2 Punkte/Reißen: 328,6 - Stoßen: 514,6), Nico Müller (82,4 kg Körpergewicht) 154 kg Reißen + 200 kg Stoßen = 189,2 Punkte; Alejandro Gonzales Baez (83,5) 143 + 182 2 = 158,0; Matthäus Hofmann (108,7), 165 + 190 = 147,0; Jakob Neufeld (78,1) 133 + 163 = 140,0; Ruben Hofmann (76,2) 116 + 142 = 107,0; Adrian Müller (64,9) 100 + 120.102, 0.

AV Speyer (844,0/Reißen: 329,0 - Stoßen: 515,0), Almir Velagic (144,9) 181 + 218 = 159,0; Matej Kovac (104,1) 167 + 195 = 158,0; Jürgen Spieß (98,4) 155 + 193 = 154,0; Peter Nagy (158,0) 180 + 220 = 147,0; Julia Schwarzbach (51,0) 64 + 83 = 114,0; Stephanie Haspel (72,3) 83 + 107 = 112,0.