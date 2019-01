Von Hubert Waldenberger

Mosbach. Als Fußballer und danach als A-Lizenz-Trainer war Ruthard Bitz jahrzehntelang mit dem Ball vertraut. Im vergangenen Jahr jedoch entwickelte sich bei ihm im Zusammenhang mit dem Ball eine Portion Demut. Die steht allerdings nicht mit dem Fußballsport-Spielgerät im Zusammenhang, sondern mit dem Golfball. Ende 2017 zog der Haßmersheimer aus familiären Gründen in die Nähe von Bad Honnef, dort frönt der im Ruhestand lebende Bankbetriebswirt und ehemalige Abteilungsleiter für Wertpapierberatung und Wertpapierhandel dem Golfsport. Wer sich jahrelang mit dem großen Ball und dem 2,44 Meter hohen und 7,32 Meter breiten Tor beschäftigte, hat es im neuen Hobby anfangs schwer, den kleinen Ball mit einem Durchmesser von 4,2 Zentimeter in ein 10,8 Zentimeter messendes kreisrundes Loch zu bugsieren.

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Ruthard Bitz wird im Jahr 1991 bei der SpVgg Neckarelz als Trainer verabschiedet. Foto: js

Wie fast alle Fußballer, wurde auch Bitz bereits als kleiner Bub vom Virus dieser Sportart infiziert. Mit 17 wechselte er von seinem Heimatverein, den Sportfreunden Haßmersheim, für drei Jahre zur SpVgg Neckarelz in die 2. Amateurliga. "Die Trainerlegenden Fritz Gläser und Willi Röth haben mich aufgrund ihres Fachwissens sowie ihrer Art, Mannschaften zu führen, aber auch aufgrund ihrer Persönlichkeit für meine Trainertätigkeit stark geprägt", betont der inzwischen im Landkreis Neuwied heimische gewordene Neckartäler. Gern erinnert er sich an ehemalige Mitspieler wie Gustav Günther, Erhard Neuberth, Josef Halbauer oder Karl-Heinz Pauly. Im Sommer 1973 schloss sich eine weitere Saison in der 2. Amateurliga an - beim SV Osterburken, bei dem damals zum Beispiel Keeper Wilfried Sans, Gustav Hofmann oder Gerd Fliegener aktiv waren.

Dass der heute 66-Jährige schon mit 22 einen Trainerjob übernahm, war einer Verletzung geschuldet. Im wahrsten Sinne des Wortes musste er kürzer treten. Deshalb fuhr Ruthard Bitz von seinem Wohnort Haßmersheim für eine Runde zum benachbarten Neckarzimmerner Sportplatz und coachte den FC Neckarzimmern, bevor er 1979 für vier Jahre als Spieler das Trikot des Bezirksligisten TSV Bad Friedrichshall überstreifte. Nach ersten Überlegungen reifte in dieser Zeit der Entschluss, ins Trainermetier zu wechseln. Als Coach des württembergischen Kreisligisten TG Offenau avancierte der Badener auf Anhieb zum Meistertrainer.

Mit 29 führte der Weg zum SV Neckargerach, bei dem Ruthard Bitz eine Doppelfunktion übernahm. Als Co-Trainer von Helmut Röhrig schnupperte er Verbandsligaluft, zugleich coachte er die "Zweite" der Neckartäler. So feierte der Haßmersheimer aufgrund seiner Doppelfunktion eine Doppelmeisterschaft. Die erste Mannschaft wurde Verbandsligameister und stieg in die Oberliga auf, das Kreisligateam der "Gericher" beendete die Saison ebenfalls als Meister, durfte jedoch satzungsbedingt nicht aufsteigen. "Ein unvergessliches Erlebnis bleibt die Pokal-Begegnung am 9. Oktober 1981 gegen den FC Bayern München im Münchner Olympia-Stadion. Die 5:1-Niederlage hielt sich in Grenzen und mit etwas Glück hätte das Ergebnis noch freundlicher ausfallen können, denn beim Stande von 1:3 hatte Herbert Liedtke einen Lattentreffer zu verzeichnen", erzählt der Ruheständler.

Im zweiten Jahr in Neckargerach führte Bitz die Unterbau-Mannschaft erneut zur Meisterschaft, doch wiederum blieb der Aufstieg verwehrt. Und an der "Ersten" war er nach wie vor nah dran, nun als Co-Trainer von Emil Kühnle. Zu Kühnle fällt Bitz spontan ein: "Mich beeindruckte seine Gewissenhaftigkeit in der Trainingsplanung und Spielvorbereitung, sein akribisches Arbeiten mit der Mannschaft, sein hohe Fachkompetenz sowie seine detailliertes Wissen über gegnerische Mannschaften und Spieler."

Auch im Nachbarlandkreis Heilbronn hatte der Neckar-Odenwälder einen guten Namen. Und dort setzte er seine erfolgreiche Arbeit fort. Zunächst in Form der Doppelmeisterschaft (erste und zweit Mannschaft) 1983 mit dem Bezirksligisten TSV Neudenau, danach für zwei Jahre als Übungsleiter des Landesligisten SpVgg Frankenbach, in dessen Mannschaft die Ex-Neckargeracher Martin Zimmer und Werner Mann zu den Aktivposten zählten. Und mit dem Verbandsligisten VfR Heilbronn verpasste Bitz 1988 ziemlich knapp den Aufstieg in die Oberliga.

Aus der für die gesamte nachfolgende Runde angedachten Pause wurde nichts, die Pause währte nur sechs Monate. Denn der in die Tabellen-Bredouille gekommene TSV Neudenau rief seinen ehemaligen Ausbilder. Das finale Arbeitsresultat in Neudenau: Eine Position im vorderen Mittelfeld.

In den 1990er Jahren stand Ruthard Bitz bei drei Vereinen auf der Kommandobrücke. Zunächst für zwei Spielzeiten bei der SpVgg Neckarelz mit der Meisterschaft und der Beförderung in die Verbandsliga. "Da waren Spieler wie Matthias Hausner, Michael und Jürgen Galm oder Ralf Kästner dabei. Die Verbandsliga mussten wir allerdings nach einem Jahr wieder verlassen", blickt Bitz zurück. Nicht wie vorgesehen im Sommer 1993, sondern bereits im Frühjahr 1993 sprang er beim Verbandsligisten SV Berlichingen ein, nachdem die abstiegsbedrohten Jagsttäler ihren Trainer entlassen hatten. Das Dasein in der Verbandsliga wurde gesichert, in der Runde danach stand der sechste Tabellenplatz unter dem Strich. "In Berlichingen waren die familiäre Atmosphäre und der große Zusammenhalt innerhalb des Vereins einmalig. Noch heute bestehen regelmäßig Kontakte zum Verein und den damaligen Weggefährten", betont der 66-Jährige.

Aufgrund der beruflichen Beanspruchung erklärte Ruthard Bitz 1994 seine Trainerlaufbahn zwar als beendet, doch 1998 hieß es für sechs Rückrundenmonate back to the roots. Als "Feuerwehrmann" gelang ihm mit den Sportfreunden Haßmersheim die Bezirksliga-Klassensicherung. So schloss sich der Kreis, "ich kehrte zu meinen Wurzeln zurück und beendete das Kapitel Fußball, wo es begann." Gelegentlich schaut er den Kickern seines Wohnorts Windhagen in der Rheinlandliga (Verbandsliga) zu, doch in der Rubrik Sport steht das Golfen im Vordergrund. "Ich denke aber immer wieder sehr gerne und auch ein bisschen wehmütig an die vielen schönen Momente zurück. Der Fußballsport hat mir unendlich viel gegeben und mein Leben geprägt, und es bleiben die Gedanken an die zahlreichen menschlichen Begegnungen sowie die bis heute noch bestehenden Verbindungen", resümiert der badische Rheinländer Ruthard Bitz.