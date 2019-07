Schweinberg. (adb) Kaum war in der Hummelbergarena in Schweinberg das "Jahrhundertspiel" zwischen dem deutschen Vizemeister Borussia Dortmund und dem gastgebenden Kreisligisten abgepfiffen, fanden sich die aus dem gesamten Bundesgebiet angereisten Medien- und Pressevertreter in der Turnhalle zur Pressekonferenz ein: Christian Elbert eröffnete die kurze Aussprache, in der sich Schweinbergs Trainer Kim Schöne und Lucien Favre als Cheftrainer der BVB 09 Borussia Dortmund den Fragen stellten.

Was wird an Eindrücken mit nach Dortmund genommen?

Lucien Favre: "Auf jeden Fall denken wir zurück an einen sehr gut bespielbaren Platz und ein verletzungsfreies Spiel, was für den BVB besonders wichtig ist. Die 5000 Zuschauer in einem Dorf mit nur 700 Einwohnern waren sehr bewegend."

Wie zufrieden kann man mit dem Spielverlauf sein?

Favre: "Wir sind zufrieden - das war schon in Ordnung. Wir haben mit 14 Feldspielern vor neun Tagen mit dem Training begonnen, jetzt kommen noch die Nationalspieler hinzu."

Wie sind die spielerischen Leistungen des FC Schweinberg zu beurteilen?

Kim Schöne: "Wir alle können sowohl mit dem 0:10 für die Borussen, als auch mit dem gesamten Spielverlauf sehr zufrieden sein. An die FCS-Elf geht ein großes Kompliment: Ihr habt wacker gekämpft und das tolle Spiel absolut verdient!"

Abschließend würdigte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer den FC Schweinberg als "absolut herausragenden Gastgeber" und lobte die Organisation. "Wir sind hier sehr gerne zugegen gewesen", stellte Cramer klar, ehe der seit 2018 den Verein trainierende Lucien Favre sich an der Seite des sichtlich erfreuten FCS-Ehrenvorsitzenden Klaus Deinert im Goldenen Buch der Gemeinde Hardheim verewigte.