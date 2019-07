Haßmershem (th) Nicht nur der Iron Man in Frankfurt am 20. Juni war ein - im wahrsten Sinne - heißes Rennen, auch am Tag zuvor knacken die Temperaturen locker die 30-Grad-Marke. Trotzdem ließen sich 134 Einzel-Athleten und 20 Staffeln nicht davon abhalten, beim 18. Holzland-Triathlon in Haßmersheim an den Start zu gehen.

Punkt 16 Uhr ging es für die erste der beiden Startgruppen im wohltemperierten Neckar los. Dank rund 28 Grad Wassertemperatur herrschte Neo-Verbot, es hätte sich wohl auch so keiner der Athleten bei mehr als 30 Grad Außentemperatur in die Gummihaut gepellt. Nach nur 8:42 Minuten stieg Simon Sauter vom TB Bad Cannstatt als erster nach dem Schwimmen auf sein Rad, für ihn bedeutete dies später einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Als erste Frau kam Johanna Wetzel nach 10:12 Minuten in der Wechselzone an.

Danach ging es für alle Athleten auf die rund 20 km lange Radstrecke rund um Haßmersheim, bevor es die letzten vier Kilometer laufend durch die Neckar-Gemeinde zu bewältigen galt. An der Strecke sorgten wieder zahlreiche Besucher für die richtige Stimmung, sie feuerten an, klatschen oder sorgten mit Gartenschläuchen für die von den Athleten dankbar angenommene Abkühlung.

Willkommene Abkühlung im Neckar: Die 18. Auflage des Holzland-Triathlons geht als "Hitzerennen" in die Vereinschronik ein. Fotos: S. Weindl

Am Ende konnte Simon Sauter in einer fabelhaften Gesamtzeit von 51:41 Minuten das Rennen für sich entscheiden. Gemeinsam mit ihm kamen Robin Siegel vom Team hep Triathlon Neckarsulm (53:33 Minuten) und Daniel Hettinger von Tria Echterdingen (55:01 Minuten) auf das Siegertreppchen. Die Damenwertung entschied Lily McNabb von Bayliss Multisport in 1:03:20 Stunden für sich, Anette Retzbach vom Heart Racer Team (1:04:52) und Lea Broselge von NSU Triathlon (1:06:29) folgten auf den Rängen zwei und drei.

Bei den Damen-Staffeln überquerte das Team Wandervögel+ (Maurer/Börner/Albrecht) nach 1:11:39 als erstes die Ziellinie. Team Backwaaahn (Rothenburger/Horchheimer-Stillge/Hirche) und Dietrikki (Linß/Dietrich/Dietrich) kamen ebenfalls mit auf das Siegertreppchen. Nach 54:14 Minuten stand das Bäckerei Englert-Triathlon-Team (Wallrath/Englert/Raudenbusch) in der Herren-Staffelwertung als Sieger fest, gefolgt von Heros Klassiker (Straub/Künzel/Noller) und dem Bikerstammtisch (Dengel/Watzka/Kunisch). Auch das Handicap-Team (Schmitt/Schnell/Adami) war wieder mit am Start.

Haßmersheimer Wertung

Natürlich waren beim 18. Holzland-Triathlon auch wieder zahlreiche Haßmersheimer mit am Start. Bei den Damen konnte einmal mehr Kirsten "Kitty" Heck das Rennen für sich entscheiden. Sie ist eine Starterin der ersten Stunde und konnte das diesjährige Rennen in 1:15:41 Stunden erfolgreich beenden. Rookie Sandra Neuberger folgte auf Rang zwei in 1:21:12 und Laila Knorr in 1:25:26 auf dem dritten Platz. Bei den Herren durfte Marcel Grigat erstmals den Glaspokal als Erstplatzierter in Empfang nehmen. Mit einer Siegzeit von 1:04:05 verwies er Andreas Delkov (1:07:24) und Johannes Höfer (1:08:42) auf die Ränge zwei und drei.

Bei den Staffeln war Team Backwaaahn (Rothenburger/Horchheimer-Stillge/Hirche) das schnellste Damen-Team, Team Dietrikki (Linß/Dietrich/Dietrich) folgte auf dem 2. Platz, die "3.Generation" (Ernst/Tscharf/Knorr) erreichte Rang 3. Bei den Herren war TDC (Tscharf/Raquet/Heckmann) das schnellste Haßmersheimer Team, die Mannschaft vom Schifferverein Germania (Englert/Ernst/Tagliarina) machte Platz 2 und "Sabine&Roland" (Heck/Heck/Heck) sicherten sich Rang drei.

Am Ende zeigten sich alle Athleten wieder einmal begeistert vom Haßmersheimer Holzland-Triathlon und viele kündigten sich bereits für das nächste Jahr wieder an.