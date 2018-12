Von Eric Schmidt

Heinsheim. Irgendwie schien es da ein Missverständnis zu geben. Als Hallensprecher Walter Weber die Sportler der beiden Mannschaften einzeln auf die Bühne bat, kündigte er Marius Oechsle als "letzten Heber unseres TSV Heinsheim" an. Oechsle ein Heinsheimer? Der 24-Jährige schaute sichtlich irritiert. Wie seine Nebenleute trug er das rot-schwarze Gewichtheber-Leibchen des SV Obrigheim, wie seine Teamkollegen hatte er sich in der Gästekabine umgezogen. Er hatte auch nicht in einer Nacht- und Nebelaktion den Verein gewechselt. "Zu hören, dass ich Heinsheimer bin, war schon ein komisches Gefühl", gab Oechsle zu.

Die Fans des SV Obrigheim konnten aufatmen: Es blieb die einzige Verwechslung des Wettkampfes, sportlich waren die beiden Rivalen gut voneinander zu unterscheiden. Mit 3:0 (790,8:689) gewann der Gewichtheber-Bundesligist aus Obrigheim das Heber-Derby beim TSV Heinsheim - sowohl im Reißen (309,4:270) als auch im Stoßen (481,4:419) hatte er die Nase vorn: Allerdings: So deutlich wie vor einem Jahr sind die beiden Nachbarklubs nicht mehr voneinander entfernt. Vergangene Saison hatte der SVO Punkte noch 823 Punkte im prestigeträchtigen Lokalkampf gesammelt.

Der TSV Heinsheim war im Januar auf 662,5 Punkte gekommen - dass er sich nun auf 689 Zähler steigerte, war zwar aller Ehren wert, entsprach aber nicht den eigenen Vorstellungen. "Wir wollten die 700 Punkte machen. Wir haben darauf hingearbeitet in den letzten Versuchen. Aber es hat nicht gereicht", sagte Ralf Fein, der technische Leiter. "Ich hätte schon gerne die 7 vorne gehabt", ergänzte Trainer Ferdinand Wittmann. "Aber aufgrund der Umstände ist das Ergebnis okay."

Ein Handicap des TSV: Diverse Wehwehchen und Verletzungen. Christopher Roland ist nach seiner Schleimbeutelentzündung im Knie noch nicht ganz der Alte. Roland, sonst für 110 Punkte gut, muss sich derzeit zurückhalten beim Beladen der Hantel und kam mit seinen sechs gültigen Versuchen auf 96 Punkte. Schwierigkeiten hatte ebenfalls Lars Wittmann. Beim Probeheben im Aufwärmraum fuhr es dem 28-Jährigen bei den 116 Kilogramm ins Knie - die Patellasehne machte schmerzhaft auf sich aufmerksam Die ersten Versuche im Reißen (96 Kilogramm) und im Stoßen (116 Kilogramm) legte Wittmann jeweils weg. Ebenfalls nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war Neuzugang Omed Alam, der im Vergleich zum Wettkampf in Speyer (150 Punkte) 8,2 Punkte einbüßte. "Es fehlen hier ein paar Punkte, es fehlen da ein paar Punkte. Das summiert sich dann", erklärte Martina Dosquet, die Abteilungsleiterin des TSV.

Und dennoch: Die 250 Schaulustigen in der Josef-Müller-Halle fühlten sich bestens unterhalten. Beim TSV Heinsheim war es vor allem Aleksandar Dimitrov, der glänzte. Den 138 Kilogramm im Reißen ließ der Bulgare 168 Kilogramm im Stoßen folgen - zum dritten Mal in dieser Saison steuerte der Kalkulator 150 Punkte bei. Trotz Schwindelgefühle hatte sich Dimitrov im Stoßen sogar noch zu einem abschließenden, letztlich aber nicht gültigen Versuch über 172 Kilogramm überreden lassen. "Eigentlich wollte er nicht. Aber er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt", sagte Fein.

In neue Sphären drang Fabian Gallion vor. 103 Kilogramm im Reißen bedeuteten persönliche Bestleistung für den 18-Jährigen. Sophia Attilo sicherte mit 77 Kilogramm im Reißen und 95 Kilogramm im Stoßen stattliche 127 Punkte - an der Bestleistung von 100 Kilogramm scheiterte das Golden Girl von der DM in Roding. "Martina, die 100 zeig‘ ich dir noch irgendwann", versprach Attilo mit dem Mikro auf der Bühne. Große Augen machte Omed Alam. Die Kulisse in der Josef-Müller-Halle sog der junge Däne regelrecht in sich auf. "Ein solches Publikum gibt dir viel Energie", sagte der 19-Jährige, der am Samstag gerne dänischen Rekord gestoßen hätte. "Aber ich war müde und fühlte mich nicht so frisch."

Auch wenn der TSV Heinsheim noch ohne Sieg und mit 0:9 Punkten Vorletzter ist: Die Männer und Frauen in den schwarzen Kampfanzügen zählen nach wie vor zu den Kandidaten, die sich für die neue eingleisige 1. Bundesliga mit insgesamt neun Mannschaften qualifizieren können. Dank seiner 711,4 Punkte gegen Durlach hat der TSV gute Chancen auf die Top-Nine. Wichtig ist, nun weitere 700-Punkte-Ergebnisse folgen zu lassen. Was dann passiert? Alles ist möglich. Die neueste Strukturreform des hyperaktiven Deutschen Gewichtheberverbands scheint jedenfalls nicht überall auf Gegenliebe zu stoßen. "Sechs Vereine wollen in die neue 1. Liga, zwei, drei überlegen es sich - wir gehören zu den zwei, drei", erklärt Ralf Fein und verweist auf die langen Auswärtsfahrten nach Berlin und Schwedt: "Da musst du einen Tag vorher anreisen. Du musst übernachten - und das sind Kosten für einen kleinen Verein wie Heinsheim."

Beim SV Obrigheim, das ist klar, denkt man in ganzen anderen Kategorien. Der mehrfache deutsche Mannschaftsmeister hat richtig starke Heber in seinen Reihen - wie Marius Oechsle, der sich mit sechs gültigen Versuchen zu 121 Punkten stemmte und am Samstag versehentlich zum Heinsheimer gemacht worden war. Ob man so jemanden gerne beim TSV hätte? "Ja", grinst TSV-Abteilungsleiterin Martina Dosquet keck. Doch Oechsle winkt ab. "Ich bin beim SVO. Das ist mein Verein."

TSV Heinsheim: Aleksandar Dimitrov (Körpergewicht: 78,8 kg) 150 KP (Reßen: 138 kg/Stoßen: 168 kg); Omed Alam (81,0 kg) 141 KP (135 kg/168 kg), Sophia Attilo (57,8 kg) 127 KP (77 kg/95 kg), Christopher Roland (91,0 kg) 96 KP (123 kg/155 kg), Fabian Gallion (68,7 kg) 91 KP (103 kg/118 kg), Lars Wittmann (71,7 kg) 84 KP (101 kg/122 kg).

SV Germania Obrigheim: Sargis Martirosjan (108,5 kg) 153 KP (165 kg/196 kg), Nico Müller (82,6 kg) 150,8 KP (140 kg/176 kg), Jakob Neufeld (78,4 kg) 135 KP (130 kg/154 kg), Marius Oechsle (76,7 kg) 121 KP (120 kg/152 kg), Victoria Hahn (70,8 kg) 116 KP (87 kg/103 kg), Ruben Hofmann (76,8 kg) 115 KP (120 kg/146 kg).