Obrigheim. (rol) "Never change a winning team" - gegen diese Regel verstößt Manuel Noe ganz gezielt. Auch wenn er mit den Auftritt der Obrigheimer Gewichtheber beim 764,6:645-Sieg gegen den Berliner TSC mehr als zufrieden war, baut der Sportchef die halbe Mannschaft um. Dafür gibt es drei Gründe. Erstens: Weil er kann. Zweitens: Weil er muss. Drittens: Weil er sollte.

Zugegeben, viel knapper könnte die Erklärung nicht ausfallen. Deshalb die wichtigsten Details dazu: Nachdem die personelle Situation vor der Saisonpremiere ziemlich angespannt war, stehen mit Nico Müller und Sargis Martirosjan zwei Hochkaräter wieder zur Verfügung. Müller, der Olympia-Zehnte von Rio 2016, ist nach kurzer WM-Pause zurück im Training und für die Bundesliga einsatzbereit. Gleiches gilt für den Österreicher Martirosjan, bei der WM in Thailand Sechzehnter in der 109-Kilo-Klasse.

Das Team hätte auch ohne die beiden Rückkehrer ein anderes Gesicht bekommen, denn Emily Campbell, gegen Berlin mit 151 Punkten die Beste, muss pausieren. Sie wird ersetzt durch die Norwegerin Sol Anette Waaler. Hinzukommt, dass der KSV Durlach deutlich stärker als Auftaktgegner Berlin einzuschätzen ist. Die Karlsruher Vorstädter verloren zwar ihr Duell gegen den AV Speyer (819,1 Punkte), erzielten mit 800,8 Punkten aber ein achtbares Ergebnis. "In Bestbesetzung und guter Verfassung kann Durlach noch eine Schippe drauflegen", sagt Manuel Noe. "Darauf stellen wir uns ein."

Die Hälfte des Teams, die unverändert bleibt, besteht aus dem Doppel "Mo-Mo", den Neuzugängen Moritz (Huber) und Mohammed (Hoblos), sowie aus Jakob Neufeld. Drei Athleten, denen jeweils 130 Punkte und mehr im Zweikampf zuzutrauen sind. Der zweite Sieg im zweiten Wettkampf innerhalb von zwei Wochen - das ist die klar formulierte Vorgabe, mit der Noe sein Team auf die Bühne schickt. "Nach dem starken Auftakt wollen wir jetzt nachlegen und den Schwung mitnehmen in den folgenden Auswärtskampf beim AC Mutterstadt", sagt der Sportvorstand.

Das Gastspiel am 23. November in der Pfalz wirft seine Schatten voraus. Dort wartet die erste ganz große Herausforderung auf die Obrigheimer Gewichtheber, denn der dortige Traditionsklub zählt in diesem Jahr zum engen Favoritenkreis auf die Meisterschaft. Eine starke Leistung gegen Durlach würde also nicht nur das Punktekonto, sondern auch das Selbstvertrauen stärken. In Zahlen ausgedrückt: "Ein Ergebnis um 850 Punkte", so Noe, "damit könnten wir gut leben".