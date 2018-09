Der sechste und vorletzte Lauf zur German-Cross-Country-Serie wird an diesem Wochende beim MSC Schefflenz ausgetragen. Der Veranstalter rechnet mit 600 Teilnehmern, die in 22 Klassen ihre Sieger suchen werden. Im Blickpunkt stehen die beiden Lokalmatadore Jörg Albrecht (XC-Seniorenklasse) und Oskar Wolf (Nachwuchsklasse bis 65 ccm), die in ihren Wettbewerben gute Aussichten haben, den Gesamtsieg zu erringen. Am Samstag findet ab 21 Uhr eine After-Race-Party im Festzelt statt.

Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt. Der Zeitplan hat folgendes Aussehen:

Samstag, 8. September: 8.45 Uhr: XC Youngtimer, XC Oldtimer und E-Bike, 10 Uhr XC Super Senioren und XC Gäste, 13 Uhr XC Damen und XC Beginner, 16 Uhr XC Junioren und XC Senioren Klassen, 21 Uhr After-Race-Party im Festzelt.

Sonntag, 9. September: 8.45 Uhr XC Quads und ATV, 10:45 Uhr Wild-Child Serie (Kinderklasse 65 bis 85 ccm), 11.45 Uhr freies Training XC-Supersprint, 13.15 Uhr XC Sport 1, 2, 3 und XC Pro, 16 Uhr XC-Supersprint/Motocross.

Die Siegerehrung erfolgt jeweils nach dem Zieleinlauf.