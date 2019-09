Spannende Rennen und packende Zweikämpfe sind zu erwarten, wenn am Wochenende die Startflagge zum sechsten Lauf zur German-Cross-Country-Meisterschaft in Schefflenz fällt.

Schefflenz. (hawa) Am Wochenende (7./8. September) startet die "Deutsche Cross-Country-Serie" (GCC) auf dem erweiterten WM-Parcours beim Motorsportclub Schefflenz zum 6. Lauf der GCC-Meisterschaft. In insgesamt 22 Klassen werden die Fahrer und Fahrerinnen um weitere Punkte der GCC-Meisterschaft in Schefflenz kämpfen. Erwartet werden bis zu 600 Fahrerinnen und Fahrer, darunter auch die Aktiven des MSC Schefflenz, sie werden auf ihrer Heimstrecke wieder alles daransetzen, um vor heimischer Kulisse um die obersten Podiumsplätze zu fighten.

Die Deutsche-Cross-Country-Meisterschaft ist mehr als nur Action. Wenn die Cracks der größten Offroad-Rennserie Europas ihre Motorräder und Quads über die Crosspiste mit steilen Auf- und Abfahrten, engen Kurven und weiten Sprüngen donnern lassen, bleibt kein Zuschauer ruhig. Am Streckenrand sind die Fans hautnah am Renngeschehen dabei und fiebern mit der Menge mit. Adrenalin pur, bei freiem Eintritt. Gefeiert wird dann am Samstagabend im Festzelt, gemeinsam mit Fans, Fahrern und Teams.

Eröffnet wird das GCC-Event in Schefflenz mit den Klassen der Oldtimer und Youngtimer, die am Samstag in der Früh an der GCC-Startlinie antreten. Hierbei gehen die Fahrer mit Moto-Cross-Motorrädern aus früheren Zeiten mit luftgekühltem Motor, Trommelbremsen und mit Einzelfederbeinen an den Start.

Einen ebenfalls großen Zuspruch erfährt auch die XC Quad-Klasse. Somit werden am Sonntag 8.45 Uhr in Schefflenz bis zu 70 Quads erwartet, die auf dem erweiterten MSC-Parcours um die GCC-Meisterschaftspunkte fighten.

Aus Sicht des MSC-Schefflenz gilt MSC-Pilot Jörg Albrecht größte Aufmerksamkeit. Er führt mit einem respektablen Vorsprung die Meisterschaft in der XC-Senior-Klasse an und ist auf Meisterschaftskurs. Natürlich will er auf seiner Heimstrecke den Sieg für sich entscheiden, um seine Meisterschaftsführung weiter ausbauen zu können. In der XC Sport III-Klasse liegt Jörg Albrecht auf dem beachtlichen dritten Podiumsplatz der Meisterschaft und diesen gilt es bei seinem Heimrennen zu behaupten.

Ebenso auf Meisterschaftkurs befindet sich MSC-Quadpilot Sebastian Feil (KTM), der mit einem Punkt Vorsprung die Meisterschaft anführt. Auch der MSC-Nachwuchs in der XC-WCS Klasse II bis 65 ccm ist mit Nachwuchspilot Nick Schweizer mit dem tollen 11. Meisterschaftsplatz gut vertreten und will auch auf seiner Heimstrecke weitere wertvolle Meisterschaftspunkte sammeln.Am Samstagabend steht die After-Race-Party im Festzelt mit DJ-Floh, Gaudi und Party auf dem Abendprogramm. Auch über das Rennwochenende ist im Festzelt für Speis und Trank gesorgt, am Josefsheim gibt es ebenso an beiden Renntagen ganztägig Getränke und die heiße Rennwurst. Ganztägig steht auch die Kaffee-Bar zur Verfügung.