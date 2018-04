Von Herbert Schmerbeck

Neckarelz. Der Druck hat wieder zugenommen. Das haben sich die Spieler der Spvgg Neckarelz selbst zuzuschreiben. In sechs Rückrundenspielen gelang noch kein Sieg. Dass es gegen den FC Olympia Kirrlach am vergangenen Spieltag nach einem 0:2 noch zu einem 2:2 reichte, hilft in der Tabelle nur wenig. Derzeit stehen die Neckarelzer in der Verbandsliga auf einem voraussichtlichen Abstiegplatz.

Nun geht es am Samstag (Spielbeginn 16 Uhr) zum TuS Bilfingen. Also erneut gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. "Gegen Bilfingen müssen wir gewinnen", sagt Trainer Marc Ritschel. Die Bilfinger sind allerdings mit neun Punkten aus sechs Spielen ordentlich in die Rückrunde gestartet. Zuletzt stürzten sie durch einen 3:1-Sieg den Tabellenführer Friedrichstal. Mit Oguzhan Celebi hat der TuS Bilfingen außerdem einen der besten Torjäger der Liga in seinen Reihen. Er traf bereits elf Mal.

Im Vergleich dazu: Bei Neckarelz ist Henrik Hogen mit fünf Toren der treffsicherste Spieler. Der jungen Neckarelzer Mannschaft fehlt in vielen Situationen Erfahrung und auch Zweikampfhärte. Dadurch bringt sich das Team immer wieder um den Lohn. "Wir haben jetzt in fünf Spielen in diesem Jahr drei Punkte, das ist deutlich zu wenig", sagt Ritschel. "Wir müssen schnellstens sehen, dass wir Punkte holen. Und zwar gerade gegen solche Gegner."

Dafür ist es wichtig, dass seine Mannschaft auch mal 90 Minuten lang eine konzentrierte Leistung zeigt. Zu oft nehmen sich die Spieler eine Auszeit, wie gegen Kirrlach, als sie die ersten 20 Minuten verschlafen wurden. "Ich erwarte jetzt ein Reaktion,", sagt Ritschel. Nach dem 0:2 kam die Spvgg mit einem blauen Auge davon. "Da muss man am Ende mit dem 2:2 zufrieden sei", sagte auch Präsident Thomas Ulmer. Das dauernde kombinieren hilft nicht. Sie müssen mehr schießen. Schnellere Abschlüsse bringen. Gegen Bilfingen ist wieder ein Endspiel. Wir haben nur noch Endspiele."