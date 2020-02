Von Hubert Waldenberger

Mosbach/Buchen. Wie die Landesliga Mittelbaden und die Landesliga Rhein-Neckar, pausiert auch die Fußball-Landesliga Odenwald bis Ende Februar. Mit der Landesliga Nordbaden können diese drei Ligen freilich nicht verwechselt werden, denn die nordbadische Landesliga bestand nur bis zum ersten Halbjahr 1950.

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen in dieser höchsten nordbadischen Amateurklasse zur Saison 1945/46 zehn Vereine den Fußballspielbetrieb auf. Die Landesliga Nordbaden beherbergte zunächst nur Mannschaften aus den Regionen Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und Pforzheim. Für die Spielzeit 1946/47 wurde die Liga aufgestockt und in zwei Gruppen eingeteilt, in die Gruppe Süd (16 Vereine) und die Gruppe Nord (14 Vereine). In der Nord-Gruppe waren anfangs auch drei Mannschaften aus dem (Überbegriff) Odenwald mit von der Partie, nämlich der FV Mosbach sowie die in dieser (vereinsrechtlichen) Form nicht mehr existierenden Clubs FV Wertheim und Kickers Walldürn.

Nach der Rückführung ins Eingleisige 1948/49 war aus dem Odenwald lediglich der inzwischen ab- und wieder aufgestiegene FV Mosbach vertreten, der in der 1950 gegründeten 1. Amateurliga Nordbaden ebenso zu den Premiere-Mitgliedern zählte wie der zum Ligastart in diese Klasse aufgestiegene SV Germania Adelsheim. Doch sowohl die Mosbacher als auch die Adelsheimer mussten sich nach der ersten Spielzeit in der 1. Amateurliga mit dem Abstieg in die 2. Amateurliga Odenwald abfinden.

Zur Saison 1966/67 meldete sich der MFV in der 1. Amateurliga zurück, blieb nach dem Neulings-Jahr aufgrund einer im Vergleich zum ASV Durlach günstigeren Tordifferenz weiterhin Erstamateurligist, belegte danach Rang neun, konnte im Frühsommer 1969 allerdings die erneute Rückstufung in die 2. Amateurliga nicht verhindern.

Im Sommer 1974 fand sich die SpVgg Neckarelz in der 1. Amateurliga ein – und sich in dieser Umgebung gut zurecht (Platz sieben). Ein Jahr später gesellte sich der SV Neckargerach hinzu. Derweil die "Gericher" die Spielzeit 1975/76 auf Position sieben beendeten, stand bei den Neckarelzern Rang zwölf unter dem Strich. Nach der Runde 1976/77 und insgesamt 27 Spielzeiten wurde die 1. Amateurliga Nordbaden aus der Aufbaustruktur gestrichen.

Mit drei Zählern Vorsprung vor dem SV Sandhausen und vier Punkten Vorsprung vor dem VfR Mannheim avancierte der SV Neckargerach zum letzten Meister in der Geschichte der 1. Amateurliga Nordbaden. Auch die SpVgg Neckarelz schnitt im letzten Kräftemessen der Erstamateurligisten gut ab: Tabellenplatz sechs. Dass mit den Neckargerachern und Neckarelzern zwei Odenwaldvertreter mit beachtlichen Erfolgen zwei Jahre gleichzeitig in der 1. Amateurliga angesiedelt waren und die "Gericher" als letzter Meister dieser Liga in die Annalen eingingen, steht als Besonderheit.

Aufgrund der damaligen Ligen-Hierarchie (1. Bundesliga, 2. Bundesliga, 1. Amateurliga) bestritt der SV Neckargerach gegen den SSV Ulm, den SSV Reutlingen sowie den Freiburger FC Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Staffel Süd der zweigeteilten 2. Bundesliga. Die Elf aus dem Breisgau ging aus diesem Bewerber-Quartett als Süd-Zweitligist hervor.

Mit Blick auf die zur Runde 1978/79 in die Organisationsstruktur eingefügte Oberliga Baden-Württemberg war der aus den 1. Amateurligen Nordwürttemberg, Schwarzwald-Bodensee, Südbaden und Nordbaden bestehende Unterbau passé. Zur Saison 1977/78 wurde in Nordbaden die als "Badenliga" apostrophierte Klasse eingefügt, eine Zwischeneinrichtung zur ein Jahr später aus der Taufe gehobenen Verbandsliga, die mit der heutigen Nordbaden-Klasse identisch ist.

Zugleich aufgehoben wurden die 1950/51 als Nachfolger der Bezirksklassen der Nachkiegszeit installierten fünf 2. Amateurligen (Rhein-Neckar Staffel 1 und 2, Mittelbaden Staffel 1 und 2 und Odenwald) und durch die heutigen drei Landesligen (Landesliga Rhein-Neckar, Landesliga Mittelbaden, Landesliga Odenwald) ersetzt.

Zurück zur "Badenliga" und zur SpVgg Neckarelz sowie zum SV Neckargerach. Die Teams bis Platz fünf qualifizieren sich für die Oberliga. Der FV Weinheim, der SV Sandhausen, der 1. FC Pforzheim, der VfR Mannheim und der SV Neckargerach nahmen die fünf nordbadischen Oberliga-Startberechtigungsplätze ein, derweil die SpVgg Neckarelz (Platz 13) sich in die Verbandsliga einreihte.

Dass die Neckarelzer zur Creme der neuen Verbandsliga gehörten, unterstrichen sie im Auftaktjahr mit dem zweiten Tabellenplatz, der zu Qualifikationsspielen zur Oberliga berechtigte. Doch zogen sie gegen den südbadischen Verbandsliga-Tabellenzweiten SV Kirchzarten nach einem 2:2-Remis letztlich mit 1:2 den Kürzeren. Allerdings stiegen auch die Schwarzwälder nicht auf, weil sie zwei Mal dem VfB Stuttgart (Amateure) unterlagen.

In der Saison 1979/80 waren die beiden Neckartalvereine wieder Verbandsliga-Klassenkameraden, denn die nicht nur einmal zwischen Ober- und Verbandsliga pendelnden "Gericher" waren aus der Oberliga zurückgekommen. Der SVN stieg 1980 als Meister mit sieben Zählern Vorsprung (Zwei-Punkte-Regelung) vor dem FV Lauda wiederum in die Oberliga auf, die SpVgg als Verbandsliga-Tabellenletzter in die 2. Amateurliga ab.

Später kreuzten sich die Wege der beiden Odenwald-Neckartalvereine in der Landesliga. Die aktuellen Gegebenheiten: Derzeit belegen die Neckarelzer in der Verbandsliga Rang sechs – punktgleich mit dem Tabellenvierten. Und der Kreisligist Neckargerach verabschiedete sich Ende des vergangenen Jahres auf Position elf in die Winterpause.