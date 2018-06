Mosbach. Am kommenden Samstag, 9. Juni, steht der Mosbacher Silas Hemmer mit der B-Jugend der Junglöwen im Final Rückspiel um die deutsche Handballmeisterschaft gegen den SC Magdeburg. Silas Hemmer begann das Handballspielen bei den Minihandballern des TV Mosbach und durchlief danach die E-, D- und C-Jugend des TV Mosbach. In der D-Jugend schaffte er bereits im ersten Jahr den Sprung in die Kreisauswahl Neckar-Odenwald-Tauber und wurde im Juli 2014 beim Sichtungsturnier des badischen Handballverbandes in die badische Auswahl berufen und machte in seinem ersten Jahr als badischer Auswahlspieler auch die Jugendtrainer des Bundesliganachwuchses auf sich aufmerksam.

Seit 2015 ist Silas ein Junglöwe und trainiert im Nachwuchsleistungszentrum der Rhein-Neckar-Löwen. Bereits mit dem Erreichen des Endspieles um die deutsche Meisterschaft der B-Jugend konnte Silas seinen größten sportlichen Erfolg verbuchen und wird mit seinem Team versuchen, die Hinspielniederlage in Magdeburg im Rückspiel wieder wettzumachen.

Anwurf am Samstag in der Östringer Stadthalle ist um 18 Uhr.