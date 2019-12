Würzburg. (kn) Mit 3:1 holten sich die Würzburger Kickers in ihrem letzten Drittliga-Heimspiel der Hinrunde einen wichtigen Dreier und setzten sich damit ein wenig von den unteren Tabellenplätzen ab in Richtung Mittelfeld. 3855 Zuschauer kamen zur Partie gegen Viktoria Köln und die sahen ihre Mannschaft von Beginn an couragiert auftreten. Würzburg scheiterte in der Folge mehrmals am gegnerischen Schlussmann Sebastian Patzler, der sowohl den Kopfball von Dave Gnaase wie auch drei Minuten später den Kopfball von Albion Vrenezi entschärfte.

Bereits eine Minute nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Thorben Siewer der Schock für die Kickers, als der Ex-Nürnberger Albert Bunjaku seine Farben in Führung brachte. Die Würzburger ließen sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und drängten die Gäste zunehmend in ihre eigene Hälfte. Torjubel brauste nur sechs Minuten nach dem Rückstand auf, nachdem Patrick Sontheimer den Ball aus dem Gewühl heraus zum 1:1 versenkte. Dies gab den Gastgebern noch mehr Auftrieb, die ihre Angriffe im Minutentakt meist über Fabio Kaufmann vortrugen und in der 64. Minute erneut jubeln durften, als nach einer Ecke Kapitän Sebastian Schuppan zum 2:1 traf. Gleich zwei Mal hatte in der Folge Luca Pfeiffer die Möglichkeit zu erhöhen und erst beim dritten Anlauf ließ er Gästetorhüter Patzler keine Chance und versenkte zur 3:1-Führung.

Im Zeichen des sicheren Vorsprunges ließen die Kickers nichts mehr zu und landeten letztlich einen hochverdienten Sieg gegen in der zweiten Halbzeit überforderten Kölner. Nach zwei Auswärtsspielen beim Halleschen FC und bei den Amateuren des FC Bayern geht es in die Winterpause.