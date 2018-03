Karlsruhe. (miwi) Die Siegesserie der MLP Academics Heidelberg ist am Sonntagabend beendet worden. Bei den Karlsruhe Lions verloren die Schützlinge von Trainer Bransilav Ignjatovic nach zuvor vier Erfolgen am Stück mit 68:75 (38:36), weil sie eine Schwächephase im dritten Viertel nicht mehr kompensieren konnten. Die Academics bleiben nach der Niederlage im Vergleich der Tabellennachbarn vor den Karlsruhern, weil sie das direkte Duell für sich entschieden haben, der Kampf um die besten Playoff-Plätze ist jetzt aber wieder viel spannender geworden.

"Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, haben es aber verpasst, den Sack zuzumachen", sagte Matthias Lautenschläger nach der Niederlage. Der Manager der Academics trauerte den vergeben Möglichkeiten seiner Mannschaft nach und haderte damit, dass dem gesundheitlich angeschlagenen Eric Palm in der Schlussphase die Kraft ausging: "Seine Qualität hat uns einfach gefehlt." Der US-Amerikaner hatte unter der Woche unter einem grippalen Infekt gelitten. "Jetzt bekommt er die Zeit, um sich zu erholen", erklärte Lautenschläger. Die Academics müssen erst am Mittwoch kommender Woche wieder ran.

Kleinem Hoch folgte großes Tief

Die Heidelberger waren - so hatte es zumindest den Anschein - gut aus der Pause gekommen und hatten den knappen Vorsprung nach 20 Minuten (38:36) mit zwei erfolgreichen Angriffen auf 42:36 ausgebaut. So hoch hatten die Academics noch nicht geführt, doch auf das kleine Hoch folgte ein großes Tief. Mehr als drei Minuten dauerte es an und aus dem soliden Vorsprung wurde ein ärgerlicher Rückstand. Bis zum 42:50 gelangen den Karlsruhern 14 Zähler in Folge und kurz darauf lagen die Heidelberger sogar mit zehn Punkten zurück (46:56, 28.).

Es spricht für die Moral der Heidelberger, dass sie sich noch einmal herankämpften und fünf Minuten vor dem Ende und angeführt vom starken Shyron Ely (19 Punkte) zum 64:64 ausgeglichen hatten. Die Wende gelang aber nicht mehr, weil den Lions fünf Punkte in Serie gelangen - von diesem finalen Rückschlag erholten sich die Heidelberger nicht mehr.

In der ersten Halbzeit hatten die 1450 Zuschauer eine völlig ausgeglichene Partie gesehen. Zwar lagen die Heidelberger die meiste Zeit in Führung, auf mehr als fünf Punkte (32:27, 14.) konnten sie sich nicht absetzen. In der Defensive hatten die Academics Probleme, die Drei-Punkt-Würfe der Karlsruher zu verteidigen - vor allem Craig Taylor Bredshaw bekamen sie nicht in den Griff, der vier seiner fünf Versuche von draußen verwandelte. Insgesamt trafen die Lions mehr als die Hälfte ihrer Würfe aus der Distanz, so dass sich die Heidelberger nicht weiter absetzen konnten. Diese Nachlässigkeit sollte sich in der zweiten Hälfte rächen.

Karlsruhe: Tate 19 Punkte, Reischel 17/1 Dreier, Bradshaw 16/5, Williams 9/2, Greene 6/1, Parker 6, Kreis 2, Teka, Vrsaljko, Woods, Nyama.

Heidelberg: Ely 10/1, Würzner 10/1, Seiferth 10, McGaughey 10/1, Kuppe 6, Smith 6/1, Palm 4, Ney 3, Steffen, Rosenbohm, Aichele, Schöpe.

Spielverlauf: 5:9 (4.), 15:12 (8.), 18:18 (10.), 22:27 (14.), 36:38 (Halbzeit), 36:42 (22.), 50:42 (25.), 58:53 (30.), 64:64 (35.), 69:64 (37.), 75:68 (Endstand); Zuschauer: 1450.