Würde gerne am Sonntag auf Punktejagd gehen: Armin Trtovac, die Nummer 10 der MLP Academics. Archivfoto: vaf

Heidelberg. (miwi) Das Jahr 2020 steckt auch im Profisport voller unerwarteter Wendungen. Das haben die MLP Academic Heidelberg im Frühjahr erlebt, als die Saison 2019/20 in der 2. Basketball-Bundesliga vorzeitig abgebrochen wurde. Am ersten Spieltag der aktuellen Spielzeit konnten die Heidelberger nicht antreten, weil sich das gesamte Team in Quarantäne begeben musste, weil beim letzten Testspielgegner positive Corona-Fälle aufgetreten waren.

Jetzt gibt es eine neue Entwicklung, denn die Academics könnten am Sonntag (17 Uhr) zwar wie geplant ein Heimspiel austragen, kurzfristig jedoch gegen einen anderen Gegner. Anstelle von Phoenix Hagen geht es möglicherweise gegen die Science City Jena. Bis Donnerstagabend prüften beide Klubs die Option, die Partie, die erst in der Rückrunde angesetzt ist, vorzuziehen.

"Von der Liga gab es schnell ein Okay", sagte Matthias Lautenschläger, nachdem er am Donnerstag damit beschäftigt war, an der Gegnerrochade zu tüfteln: "Im Moment sind alle um jedes Spiel froh, das stattfinden kann."

Das Coronavirus hat in der Liga schon für viele Absagen gesorgt. Tabellenführer Bremerhaven hat aktuell bereits fünf Partien absolviert, während Trier beispielsweise erst ein Match austragen konnte. Die Tabelle ist bereits schief – und positive Coronafälle bei den Hagenern sorgten jetzt für die Absage der Begegnung in Heidelberg.

Bei Phoenix sind mehrere Akteure Anfang der Woche positiv getestet worden. Deshalb droht ein spielfreies Wochenende für die Mannschaft von Branislav Ignjatovic.

Doch Lautenschläger kam die Idee, sinnvoll zu improvisieren. Weil die Partien der Jenaer in Nürnberg am Sonntag ebenfalls abgesagt werden musste – bei den Franken gibt es auch positive Corona-Fälle – könnte das Spiel der Heidelberger gegen Jena, das ursprünglich erst im Frühjahr 2021 geplant war, vorgezogen werden.

"Das Zauberwort ist im Moment Flexibilität", sagte Branislav Ignjatovic. Der Heidelberger Trainer ist froh, dass seine Mannschaft im Rhythmus bleiben könnte. Die Spielvorbereitung wäre alles andere als ideal, schließlich hatte sich der Serbe bis Donnerstag mit den Hagenern als kommenden Gegner beschäftigt. Andererseits: Auch Jena müsste sich im Schnelldurchlauf auf die offensivstarken Academics einstellen.

Manager Lautenschläger wäre froh, eine solche unorthodoxe Lösung gefunden zu haben, um trotz Spielabsage ein Ligamatch absolvieren zu können. Die zunehmend größeren Schwierigkeiten bei der Durchführung des Ligabetriebes nimmt Lautenschläger zur Kenntnis und nimmt die Aufgabe sportlich: "So ein Spielbetrieb ist besser als kein Spielbetrieb."

Angesichts der Pandemielage sind Absagen in der 2. Bundesliga zur Normalität geworden – und nicht nur dort. "Selbst in der Euroleague gibt es Corina-Fälle und Verschiebungen. Das gehört in dieser Zeit dazu", sagte Ignjatovic, ehe er sich darum kümmerte, die Partie gegen Jena vorzubereiten.

Die Ostdeutschen sind wie die Heidelberger mit zwei Siegen und einer Niederlage in die Saison gestartet und haben Ambitionen, um den Aufstieg in die Bundesliga mitzuspielen. Das "Ersatzmatch" könnte also äußerst interessant werden.