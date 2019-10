Von Michael Wilkening

Heidelberg. Führungsspieler erkennt man nicht automatisch daran, dass sie Spiele entscheiden, sondern sie machen sich dadurch wertvoll, weil sie in kritischen Situationen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und deshalb könnte den MLP Academics Heidelberg mit der kurzfristigen Verpflichtung von Zamal Nixon ein wichtiger Transfer gelungen sein. Der US-Amerikaner gehörte beim 85:83-Zittersieg am Sonntag gegen die Baskets Paderborn zu den entscheidenden Figuren auf dem Platz - dabei kann er noch gar nicht komplett in seine neue Mannschaft integriert sein.

Eigentlich war der Plan ein anderer, als die Verantwortlichen der Academics im Sommer den Kader für die neue Zweitliga-Saison zusammenstellten, denn eigentlich sollte Joseph Kilgore für die Heidelberger auftrumpfen. Allerdings überzeugte der junge US-Amerikaner in den ersten Wochen der Vorbereitung nicht, so dass die Entscheidung fiel, den Probevertrag von Kilgore nicht zu verlängern.

Die unplanmäßige Umbesetzung knapp zwei Wochen vor dem Saisonauftakt erwies sich nun aber wohl zu einem Glücksfall, denn Anfang September befand sich plötzlich Nixon auf dem Markt, so dass die Heidelberger den 30-Jährigen verpflichten konnten. "Zamal hat große Qualität", sagt Manager Matthias Lautenschläger über den erfahrenen Guard, der zuletzt über drei Hahre in der ersten griechischen Liga spielte und in der Spielzeit 2014/15 in der deutschen Bundesliga bei Phoenix Hagen einen guten Eindruck hinterlassen hatte.

"Wir müssen schauen, dass wir Zamal in einen körperlichen guten Zustand bekommen", ist Academics-Coach Branislav Ignjatovic weiterhin bedacht, zunächst einmal die Grundlagen bei seinem Neuzugang zu legen, der erst deutlich verspätet nach Heidelberg kam. "Wichtig ist, dass er verletzungsfrei durch die nächsten Wochen kommt. Wenn er richtig fit ist, kann er uns helfen", fügte der Serbe an. Wenn Ignjatovic Recht behält, können sich die Fans der Academics auf die nahe Zukunft freuen, denn Nixon lieferte im ersten Heimspiel gegen Paderborn bereits eine überaus brauchbare Leistung ab.

Mit 17 Punkten war er zweitbester Punktesammler der Heidelberger und lieferte vor allem im letzten Viertel wichtige Impulse, als die Partie zu einem Krimi wurde. Höhepunkt war sein Vier-Punkte-Spiel knapp fünf Minuten vor dem Ende, als er einen Dreier trotz Foul versenkte und den Bonus-Freiwurf verwandelte. Es waren letztlich Aktionen wie diese, die den Heidelbergern die Energie lieferte, um gegen starke Paderborner die Oberhand zu behalten.

"Wir haben noch nicht so gut gespielt, wie wir spielen können", sagte Nixon nach dem knappen Erfolg: "Aber es ist allemal ein gutes Zeichen, dass wir bereits zwei Partien gewonnen haben, ohne an unserem Optimum zu sein." Vom eigenen Optimum fühlt sich Nixon ebenfalls noch entfernt. "Ich muss die Jungs noch besser kennenlernen und ich muss körperlich zulegen, mir fehlt noch Power", sagte der US-Amerikaner.

Gegen Paderborn wurde offensichtlich, dass sich die Heidelberger insgesamt - und nicht nur der spät hinzugestoßene Nixon - noch in einem Findungsprozess finden. "Im Moment hat nicht jeder seine Rolle gefunden und akzeptiert", befand Spielmacher Niklas Würzner. Der Umbruch, sagte das Eigengewächs, sei schließlich groß gewesen. Deshalb gewannen die Academics die Partie gegen Paderborn mit Herz, Leidenschaft und individueller Klasse.

Die Siege sorgen für Ruhe im Umfeld und geben Mannschaft und Trainer Zeit, an der eigenen Fortentwicklung zu arbeiten, ehe am kommenden Samstag die Auswärtspartie bei den Artland Dragons ansteht. Zamal Nixon hat sich bis dahin vermutlich wieder ein Stück besser integriert.