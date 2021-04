Nach der Schwerstarbeit in Jena soll Shy Ely gegen Ehingen und in Bremerhaven ein paar Verschnaufpausen mehr bekommen. Foto: Disqué

Von Michael Wilkening

Heidelberg. Branislav Ignjatovic war gestern immer noch frustriert. Die Niederlage im Spitzenspiel bei Science City Jena und die Gründe dafür ärgerten den Trainer der MLP Academics Heidelberg. Nach dem 69:70 in Thüringen ist der erste Platz in der 2. Basketball-Bundesliga außer Reichweite geraten, so dass der Serbe für die beiden noch ausstehenden Begegnungen in der regulären Saison die Prioritäten verschiebt. Im Duell gegen das Team Ehingen Urspring an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) ist der Sieg nicht das oberste Ziel, denn der Trainer denkt schon an den 17. April. "Ich muss jetzt schauen, dass wir die Spieler gesund und frisch haben, wenn es am 17. April mit den Playoffs losgeht."

Der Academics-Coach plant deshalb, die Spielzeiten gleichmäßig zu verteilen: "Ich möchte, dass die Leistungsträger weniger als 30 Minuten auf dem Feld stehen." Spieler wie Daniel Loh, der zuletzt fast gar nicht mehr zum Einsatz kam, dürfte gegen Ehingen mehr Minuten auf dem Parkett bekommen. Dafür sollten Shyron Ely oder Niklas Würzner geschont werden, damit sie in Bestform sind, wenn die heiße Saisonphase beginnt. Da die Playoffs diesmal im Gruppenmodus ausgetragen werden, hat die Platzierung nach der regulären Saison einen geringeren Stellenwert. Aus den Top vier können die Heidelberger ohnehin nicht mehr fallen.

Ganz ohne Relevanz sind die Partien gegen Ehingen und am Samstag in Bremerhaven aber nicht, denn mit einem weiteren Erfolg können die Academics einen Sieg-Rekord in der ProA aufstellen. Im Moment haben die Heidelberger 19 Partien gewonnen, 20 Siege gelangen dem Klub in der Liga noch nie.

Damit beschäftigt sich Ignjatovic aber nicht, denn der Trainer überlegt viel mehr, ob und wie er seiner Mannschaft mehr Killerinstinkt in den Duellen gegen die Spitzenteams vermitteln kann. Bei der knappen Niederlage in Jena wiederholte sich, was es bereits gegen Rostock und Bremerhaven gegeben hatte: In den finalen Minuten gaben die Heidelberger einen Vorsprung aus der Hand. "Man muss in den wichtigen Phasen das Richtige tun", fordert der Coach und weiß gleichzeitig, dass genau diese Eigenschaft nicht trainierbar ist.

Deshalb baut er darauf, dass eine solche "Killer-Mentalität" noch entsteht, damit die Academics nicht nur eine gute Mannschaft sind, sondern zu einer werden, die in den Playoffs den sportlichen Aufstieg in die Bundesliga in Angriff nehmen kann. Das ist nur möglich, wenn es den Heidelbergern gelingt, in den Duellen gegen die anderen Top-Mannschaften 40 Minuten lang auf dem höchsten Level zu agieren. "Wir werden die Jungs beruhigen und mit ihnen weiterarbeiten", sagt Ignjatovic. Der erfahrene Trainer weiß: "Wir müssen nicht gegen Ehingen in bester Verfassung sein, sondern in dem Moment, wenn die Playoffs starten."

2. Basketball-Bundesliga, Mittwoch, 19.30 Uhr: MLP Academics Heidelberg – Team Ehingen Urspring.