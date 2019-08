Heidelberg. (miwi) Ein paar Wochen herrschte Ruhe rund um die MLP Academics Heidelberg, zumindest hinsichtlich des Kaders für die neue Saison. Wenige Tage vor dem Trainingsstart am kommenden Samstag sind die Verantwortlichen des Basketball-Zweitligisten aber wieder aktiv geworden und haben den dritten Ausländerplatz vergeben. Der US-Amerikaner Stephon Jelks kommt vom finnischen Klub UU-Korihait und soll den Heidelbergern vor allem mit seiner Athletik weiterhelfen.

In der überaus erfolgreichen Vorsaison war die fehlende Athletik eines von wenigen Problemfeldern der Mannschaft von Branislav Ignjatovic, so dass der Trainer der Academcis und der Manager Matthias Lautenschläger bei der Suche nach Verstärkungen Ausschau nach einem athletischen Akteur hielten, der in der Lage ist, die Probleme im Rebounding zu beheben.

"Stephon trauen wir zu, dass er uns auf diesem Gebiet hilft", sagt Lautenschläger über den 23-Jährigen, der an der Mercer-Universität in Georgia in den USA vier Jahre ausgebildet wurde, ehe er im vergangenen Sommer nach Finnland weiterzog. Die Tatsache, dass Jelks bereits erste Erfahrungen in Europa gesammelt hat, war ein weiterer Grund für die Heidelberger, ihn zu verpflichten.

Mit Adam Eberhard und Grant Teichmann hatten die Academics zuvor bereits zwei junge US-Amerikaner unter Vertrag genommen, die als Rookies nach Europa kommen. Zudem hat der talentierte aber junge Armin Trtovac ebenfalls noch keine Erfahrung in der Zweiten Liga gesammelt. Mit Jelks hoffen die Heidelberger jetzt Talent und Erfahrung an sich gebunden zu haben. Zum Trainingsstart am Samstag wird sich der Neue wie alle anderen unter Vertrag stehenden Akteure in Heidelberg einfinden, um fortan daran zu arbeiten, die erfolgreiche Vorsaison zu bestätigen.

Die ersten Einheiten werden aber in jedem Fall nur elf Spieler bestreiten, die letzte noch offene Kaderstelle wird bis zum Start in die neue Saison nicht mehr besetzt. "Wir sind in aussichtsreichen Gesprächen mit interessanten Kandidaten", sagt Lautenschläger, weist aber gleichzeitig daraufhin, dass es nicht zwingend ein Nachteil sein muss, wenn der letzte Neue erst verpflichtet wird, wenn der Rest des Teams schon einige Tage im Trainingsbetrieb ist. "Dann sieht man eventuell schon genauer, in welchen Bereichen man noch Bedarf hat und kann entsprechend reagieren", erklärt der Academics-Manager.

Klar ist, dass noch ein variabel einsetzbarer Guard gesucht wird. Im Grunde geht es um einen Ersatz für Jaleen Smith, der nach einer tollen Saison in die Bundesliga nach Ludwigsburg gewechselt ist.

Wenn für den US-Amerikaner ein starker Nachfolger gefunden werden kann, können die Heidelberger mit viel Zuversicht in die nun anstehende Spielzeit gehen.