Heidelberg. (miwi) Am Samstag starten die MLP Academics Heidelberg in die Playoffs der 2. Basketball-Bundesliga. Im Viertelfinale treffen sie auf Ehingen Urspring und gelten als Zweiter der regulären Saison als leichter Favorit. Wichtig wird sein, dass Niklas Würzner wieder fit ist. Der Spielmacher aus dem eigenen Nachwuchs fehlte zuletzt verletzt.

Als die Academics durch einen 87:66-Erfolg gegen Phoenix Hagen am Samstag die Hauptrunde mit neuem Bestwert abschlossen, saß Würzner in Trainingsklamotten auf der Bank. Eine Verletzung am linken Oberarm ließ einen Einsatz des 25-Jährigen nicht zu. Er versuchte, seinen Kollegen mental zu helfen und letztlich half das ja auch, denn die Academics kletterten am letzten Spieltag noch vom fünften auf den zweiten Rang. Entsprechend groß war die Freude, auch beim körperlich lädierten Würzner: "Wir können stolz auf diese Leistung sein und haben uns den zweiten Platz mit harter Arbeit verdient."

Und deshalb sind die Augen jetzt gespannt auf den Start in die heiße Saisonphase gerichtet. "Hoffentlich wird Niki bis nächste Woche fit, wir brauchen ihn in den Playoffs", sagte Branislav Ignjatovic über den Heidelberger. Der Trainer der Academics baut auf das Eigengewächs und der bange Blick des Serben verriet viel über den Stellenwert von Würzner.

Vor ein paar Jahren war diese Entwicklung noch nicht abzusehen. Als der schmächtige Spielmacher aus der eigenen Jugend in den Kader der Heidelberger aufrückte, hielten viele das schlicht für einen cleveren Schachzug des Klubs, um sich im Rathaus der Stadt ein gutes Standing zu verschaffen. Niklas Würzner ist der Sohn des Heidelberger Oberbürgermeisters Eckart Würzner, und es gab einige, die es dem Junior nicht zutrauten, aus dem Schatten des Vaters zu treten.

Inzwischen sind all diese Stimmen verstummt, denn Niklas Würzner steigerte sich kontinuierlich und ist inzwischen unumstrittene Stammkraft bei den Academics. In der laufenden Saison steht er durchschnittlich mehr als 26 Minuten auf dem Feld, erzielt 7,5 Punkte und verteilt fast fünf Assists pro Partie. "Niklas ist für uns enorm wertvoll, denn er ist zudem ein sehr guter Verteidiger, was sich nicht in den Statistiken ablesen lässt, aber sehr wichtig ist", so Ignjatovic.

Unter dem Serben wurde Würzner zu einer Säule des Heidelberger Spiels und will in den nun beginnenden Playoffs mit seinem Team Geschichte schreiben. Bislang haben die Heidelberger in der eingleisigen 2. Bundesliga noch keine Playoff-Serie gewonnen - immer war im Viertelfinale Schluss.

"Nach heutigem Stand kann ich in den Playoffs spielen, die Physios sind zuversichtlich", sagte das Eigengewächs am Sonntag. Pünktlich zum Start der heißen Phase der Saison wird Würzner wieder mithelfen können, die Ehinger in der "Best-of-five"-Serie zu schlagen.

Dabei wird es vor allem auf die Verteidigungskünste von Würzner und seinen Kollegen ankommen. Es muss den Academics gelingen, das Tempo aus dem Spiel der jungen Mannschaft zu nehmen, um die eigenen Stärken einbringen zu können. Der Spielmacher weiß das, und ist bereit, bei der Umsetzung mitzuhelfen.