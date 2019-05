Von Michael Wilkening

Heidelberg. Am Samstag fand die Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ihr offizielles Ende: Die Hamburg Towers sicherten sich gegen die Nürnberg Falcons die Meisterschaft. Nach der Partie feierten aber beide Klubs, denn sie hatten den Aufstieg in die Bundesliga bereits durch den Finaleinzug gesichert.

Mit Interesse verfolgten die Verantwortlichen der MLP Academics Heidelberg die Geschehnisse und träumen ein bisschen davon, es Towers und Falcons in der nächsten Saison nachzumachen. Die entscheidenden Wochen auf dem Weg dahin stehen den Heidelbergern jetzt bevor.

"Wir sind in einem engen Austausch und hoffen, schnell voranzukommen", sagt Matthias Lautenschläger. Der Manager der Academcis hat die Mannschaft nach dem knappen Halbfinalaus gegen Nürnberg in den Urlaub verabschiedet und ist jetzt mit Branislav Ignjatovic dabei, die Zukunft zu planen.

Der Trainer hat seinen Vertrag in Heidelberg bis 2022 verlängert und damit unterstrichen, dass er an die gute Perspektive im Klub glaubt. Jetzt ist es die Aufgabe von Lautenschläger und Ignjatovic, davon auch qualitativ hochwertige Spieler zu überzeugen.

Aktuell stehen aus dem Kader der gerade abgelaufenen Saison vier Akteure unter Vertrag und weil Shyron Ely, Niklas Würzner, Phillipp Heyden und Marc Liyanage allesamt zur festen Rotation der Academics gehörten, ist das eine ordentliche Grundlage für die Heidelberger. Darüber hinaus sollen Jaleen Smith und Niklas Ney gehalten werden.

Allerdings ließ der Agent von Smith durchblicken, dass er seinen Schützling in der nächsten Saison eher in der Bundesliga sieht. "Er hat uns für das Vertrauen gedankt, dass wir in Jaleen hatten, glaubt aber, dass er jetzt den nächsten Schritt gehen soll", so Lautenschläger.

Offen ist auch der Verbleib von Ney, dem ein neues Angebot der Academics vorliegt, dass innerhalb der kommenden 14 Tage zu einer Entscheidung führen soll. Ignjatovic und Lautenschläger würden den Center gerne weiter im Team haben, sind aber relativ gelassen, weil sie bereits eine gleichwertige Alternative in der Hinterhand haben.

Bei Eric Palm und Dan Oppland, zwei weiteren US-Amerikanern, stehe die Zeichen auf Trennung, weil die Verantwortlichen im Klub durch neue Ausländer in den Bereichen Athletik und Schnelligkeit zulegen wollen. "Wir werden noch Gespräche führen, aber im Moment sieht es so aus", erklärt Lautenschläger, der den Markt intensiv beobachtet und bereits seine Fühler nach interessanten Kandidaten ausgestreckt hat.

Weil die Academics einen weiteren starken Spielmacher verpflichten wollen, ist unklar, ob Sebastian Schmitt in Heidelberg bleibt. "Es wird ein paar Veränderungen geben", macht Lautenschläger deutlich. Das Ziel der Klub-Verantwortlichen ist klar: Nach der erfolgreichen Saison 2018/19 soll der nächste Schritt in der Entwicklung folgen.

Die Voraussetzungen dafür bietet nicht nur der Bau der neuen Halle, die im kommenden Frühjahr fertiggestellt werden soll, sondern eine Etatanhebung, die nach vielversprechenden Sponsoren-Gesprächen realistisch erscheint. Das Abschiedsjahr in der Halle am Olympiastützpunkt soll die erste Spielzeit werden, in der die Heidelberger einen ernsthaften Versuch starten, in die Bundesliga aufzusteigen.