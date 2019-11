Schwenningen. (miwi) Es ist schon eine ganze Weile her, dass die MLP Academics Heidelberg ein Spiel in dieser Deutlichkeit gewonnen haben, ohne dass Shyron Ely eine bedeutende Rolle auf dem Parkett abgeliefert hat. Beim 87:61 (47:31)-Sieg der Heidelberger bei den Panthers Schwenningen nahm sich der Topscorer in der gesamten Partie nur vier Würfe aus dem Feld und hatte am Ende sieben Punkte zum Erfolg beigetragen. Beim achten Saisonerfolg im zehnten Spiel in der 2. Basketball-Bundesliga wurde erneut deutlich, dass die Academics ein ausgesprochen starkes Team besitzen.

„Das war sicher unsere beste Teamleistung und das freut mich besonders“, sagte Branislav Ignjatovic einen Tag nach dem souveränen Erfolg am Fuße des Schwarzwaldes. Am Ende hatte keiner seiner zehn Akteure mehr als 25 Minuten auf dem Feld gestanden, und niemand weniger als 16. Mehr Ausgeglichenheit war nicht möglich – und weil jeder Spieler punktete, saßen schließlich alle Akteure auf der Heimfahrt zufrieden im Bus.

Ein bisschen zufriedener als der Rest dürfte Zamal Nixon gewesen sein, der aus einer geschlossen guten Mannschaftsleistung herausragte. Der Last-Minute-Transfer, der erst zehn Tage vor dem Saisonstart verpflichtet wurde, erweist sich mehr und mehr als Glücksgriff. Der US-Amerikaner war mit 20 Punkten Topscorer der Partie und vor allem in der Anfangsphase zur Stelle, als die Weichen auf den klaren Auswärtserfolg gestellt wurden. Mit fünf erfolgreichen Dreiern (bei sieben Versuchen) führte der Guard die starken Heidelberger Schützen an, die insgesamt 13 Mal von außen trafen. Gegen die Wucht der Academics fanden die Schwenninger über 40 Minuten keine Lösung. Weil die Heidelberger zudem konzentriert und konsequent verteidigten, war die Partie schon zur Pause bei einer 47:31-Führung entschieden. „Wenn wir diese Leistung vorne und hinten konservieren können, sieht es gut aus“, sagte Ignjatovic.

Die Aussichten der Heidelberger sind gut, denn mit acht Siegen haben sie sich in der Tabelle zunächst einmal oben festgesetzt. In den kommenden drei Wochen treffen die Ignjatovic-Schützlinge nacheinander auf die drei Liga-Schlusslichter – es besteht also die Möglichkeit, dass die Academics mit weiteren Siegen nachlegen können. Am Saisonziel ändert sich für den Trainer aber trotzdem nichts. „Wir wollen einen Platz in den Playoffs erreichen. Wenn wir das geschafft haben, können wir zufrieden sein“, sagte Ignjatovic. Der Serbe ist sich vor dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten Kirchheim am kommenden Sonntag sicher: „Da erwartet uns ein heißer Tanz.“

Es ist aber durchaus möglich, dass die Spieler ihren Trainer Lügen strafen. So wie beim klaren Erfolg in Schwenningen. In einer Partie, in der die Stärke des gesamten Kaders der Heidelberger offensichtlich wurde.

Panthers Schwenningen: Bacak 12, Dennis 11, Friederici 9, Kolo 7, Moore 5/1, Kukic 5, Lloyd 4, Lewis 4, Borekambi 4, Searcy.

MLP Academics Heidelberg: Nixon 20/5, Heyden 10, Eberhard 10, Jelks 9/1, Schmitt 9/2, Ely 7/2, Trtovac 7, Liyanage 5/1, Teichmann 5/1, Würzner 3/1.

Spielfilm: 5:11 (5.), 14:25 (10.), 26:35 (15.), 31:47 (Hz.), 42:58 (26.), 48:66 (30.), 54:74 (34.), 61:87 (Endstand). Zuschauer: 650.