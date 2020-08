Von Michael Wilkening

Heidelberg. Ursprünglich hatten die Verantwortlichen der MLP Academics Heidelberg andere Pläne, sind jetzt aber mit dem Resultat sehr zufrieden. Der Basketball-Zweitligist hat Sa’eed Nelson unter Vertrag genommen und damit die Spielmacher-Position mit einem jungen Akteur besetzt. Der 22-Jährige spielte zuletzt vier Jahre lang an der American University in der ersten Division der nordamerikanischen Nachwuchsliga (NCAA) und beginnt im Neuenheimer Feld seine Profi-Karriere.

"Sa’eed ist ein sehr guter Verteidiger, kann selbst auf viele verschiedene Arten scoren, aber eben auch seine Mitspieler in Szene setzen. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass wir einen Spieler solchen Kalibers für uns begeistern konnten", kommentierte Cheftrainer Branislav Ignjatovic die Verpflichtung. Der Serbe wollte ursprünglich einen routinierteren Spieler für diese Position verpflichten, änderte seine Meinung jedoch, nachdem ein Transfer von Sa’eed Nelson möglich wurde.

Die statistischen Daten des 1,88 Meter großen Guards lesen sich durchaus beeindruckend. In den vier Jahren an der Uni kam Nelson auf durchschnittlich 17,9 Punkte, 4,7 Rebounds und 4,4 Assists. In der vergangenen Spielzeit, die corona-bedingt abgebrochen werden musste, lagen die Werte mit 18,5 Punkten, 5,1 Rebounds und 4,7 Vorlagen sogar noch etwas höher. Sa’eed Nelson war in seinem Team, den American Eagles, Leistungsträger und Schlüsselspieler. Beide Eigenschaften soll er künftig auch in Heidelberg einbringen.

"Mit Sa’eed haben wir einen sehr vielversprechenden Rookie für Heidelberg gewinnen können. Wir waren vom Potenzial Sa’eeds sofort begeistert. Wir freuen uns, den aktuellen ‚Player of the Year‘ der Patriot League in unseren Reihen zu haben", sagte Matthias Lautenschläger. Der Geschäftsführer der MLP Academics hat den Vertrag in den vergangenen Tagen aus dem Urlaubsdomizil in Griechenland mit dem Berater des US-Amerikaners festgezurrt. Nelson soll gemeinsam mit Eigengewächs Niklas Würzner die Spielmacherrolle bekleiden und dem Spiel der Heidelberger mit seiner Dynamik eine bessere Qualität geben.

Durch die Verpflichtung von Sa’eed Nelson ist gleichzeitig sicher, das Zamal Nixon nicht zu den Heidelbergern zurückkehren wird. Nixon war in der vergangenen Spielzeit ein Leistungsträger der MLP Academics und hatte sich nach dem vorzeitigen Saisonende dem Bundesligisten Riesen Ludwigsburg angeschlossen, um mit dem Team das Meisterschafts-Finalturnier in München zu spielen.

Anschließend standen Matthias Lautenschläger und Nixons Agent im Austausch, allerdings lagen die finanziellen Vorstellungen beider Seiten offensichtlich zu weit auseinander. Durch die Verpflichtung des 22-jährigen Sa’eed Nelson ist die Tür für Nixon jetzt zu.

Mit Nelson und ohne Nixon befinden sich die Verantwortlichen des Zweitligisten in den finalen Planungen des Kaders, der möglichst bis zum Trainingsbeginn am 1. September vollständig sein soll. Gesucht wird neben dem jungen Nelson jetzt noch ein erfahrener Shooting Guard sowie ein athletischer Power Forward. "Wir befinden uns in Gesprächen und hoffen, dass wir bald weitere Abschlüsse haben", sagt Lautenschläger.

Allerdings geht Genauigkeit vor Geschwindigkeit, so dass es denkbar ist, dass der Kader erst ein paar Tage nach dem Beginn der Vorbereitungszeit komplettiert wird. Eine zentrale Position ist nun aber schon einmal besetzt.