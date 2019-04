Von Michael Wilkening

Heidelberg. Als die reguläre Saison für die Basketballer der MLP Academics Heidelberg beendet war, war noch nichts entschieden. Der Zweitligist hatte Phoenix Hagen letztlich doch noch deutlich 87:66 (41:40) geschlagen, aber es war nicht klar, welche Auswirkungen dieser Sieg für die anstehenden Playoffs haben würde - die anderen Partien in der Liga liefen schließlich noch. Und weil die direkten Konkurrenten der Academics allesamt enge Spiele ablieferten, blickten das Trainerteam, die Spieler und viele Fans gebannt auf ihre Smartphones, um im Liveticker zu verfolgen, für welchen Tabellenplatz es reichen und wer der Gegner für die heiße Phase der Saison sein würde.

Etwa fünf Minuten nach dem Ende des eigenen Spiels war das erste Etappenziel erreicht. Weil die Rostock Seawolves überraschend gegen die Artland Dragons verloren, war den Heidelbergern das Heimrecht im Viertelfinale nicht mehr zu nehmen. Durch die Pleite der Rostocker rutschten die Academics auf den dritten Rang - mindestens. Es dauerte weitere quälend lange zehn Minuten, bis sicher war, dass der Mannschaft von Branislav Ignjatovic eine neue Bestleistung gelungen war - wegen der knappen 100:104-Niederlage der Hamburger Towers in Tübingen kletterten die Heidelberger auf den zweiten Tabellenplatz.

"Ich bin stolz auf die Jungs, die jetzt in der Kabine sitzen, denn ihnen gebührt der Erfolg. Sie haben das geleistet", sagte Ignjatovic. Nach dem dritten Rang im Vorjahr gab es tabellarisch eine Steigerung, mit 19 Saisonerfolgen wiederholten die Academics den Bestwert aus der vergangenen Spielzeit. Der Serbe und seine Spieler haben die Voraussetzungen geschaffen, um einen weiteren Meilenstein zu schaffen: Sie wollen jetzt erstmals eine Playoff-Runde in der ProA gewinnen.

Gegner wird ab kommenden Samstag Ehingen Urspring sein, die durch eine Niederlage am letzten Spieltag noch auf den siebten Rang abrutschten - in der Best-of-five-Serie müssen die Academics drei Mal siegen, um das Halbfinale zu erreichen. Im ersten, dritten und einem möglichen fünften Match spielen die Heidelberger in der Halle am Olympiastützpunkt.

"Ich habe damit spekuliert, dass sich Tübingen vor eigenem Publikum gut verabschieden will und wir deshalb eine Chance auf den zweiten Platz haben würden", sagte Matthias Lautenschläger. Der Academics-Manager freute sich am Endresultat und konnte mit der Leistung der Mannschaft in der zweiten Halbzeit gegen Hagen zufrieden sein. Zweieinhalb Viertel war die Partie gegen Phoenix eng, erst nach dem 46:44 (25.) gelang es den Heidelbergern, sich abzusetzen. Weil die Kräfte der Hagener schwanden, die nur mit acht Akteuren gekommen waren, schossen sich die Academics für die Playoffs warm.

Bester Akteur war Center Philipp Heyden, der neben 19 Punkten auch elf Rebounds zum Erfolg beisteuerte. Der Kapitän war bereits in Playoff-Form, nach dem Spiel aber erst einmal "nur stolz auf das, was wir bislang schon erreicht haben". Heyden befand, dass "wir uns das verdient haben, weil wir eine stabile Saison gespielt haben". Für die Playoffs würde der zweite Platz, abgesehen vom erworbenen Heimrecht, wenig bedeuten, gegen Ehingen gehe es wieder bei null los. Aus diesem Grund erlaubte Ignjatovic auch nur eine kurze Zeit zur Freude. "Heute dürfen die Jungs feiern, ab morgen bereiten wir uns auf Ehingen vor", sagte der Trainer.

Für Ignjatovic fiel eine größere Feier aus. "Ich faste gerade, deshalb ist höchstens ein kleines Glas Wein möglich", sagte der Heidelberger Trainer. Seine Gedanken kreisten vermutlich am Samstagabend ohnehin schon um den Playoff-Gegner aus Ehingen.

MLP Academics Heidelberg: Smith 20/2, Heyden 19, Ely 14/2, Oppland 11, Palm 7, Ney 7/1, Liyanage 6/2, Aichele 2, Schmitt 1, Schöpe.

Phoenix Hagen: Herrera 18, Grof 14, Spohr 14/3, Aminu 9/1, Fullwood-Davis 8/1, Baumann 2, Günther 1, Lodders.

Spielfilm: 10:15 (5.), 22:22 (10.), 28:28 (15.), 41:40 (Hz.), 46:44 (25.), 62:51 (30.), 74:59 (35.), 87:66 (Endstand).

Zuschauer: 1134.