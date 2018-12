Heidelberg. (tib) Es war ein dickes Weihnachtsgeschenk, was sich die Basketballer der MLP Academics Heidelberg am Sonntagabend machten. Der 69:54-Auswärtssieg in der 2. Bundesliga beim FC Schalke 04 einen Tag vor Heiligabend war nicht nur verdient, sondern in keiner Phase der Begegnung gefährdet. Man dominierte den Aufsteiger aus dem Ruhrpott über die gesamte Spieldauer in der eigenen Oldenburger Halle.

"Heidelbergs Defensive war zu stark", sagte Schalkes Kapitän Patrick Carney nach Schlusspfiff und schob ein treffendes Fazit aus Sicht der Gastgeber hinterher: "Das war nicht unser Tag."

Weil Heidelbergs Dan Oppland in der Anfangsphase fast im Alleingang für Punkte sorgen musste, in der Verteidigung der Academics aber ebenfalls noch der letzte Zugriff fehlte, blieb der Zwischenstand nach dem ersten Viertel zunächst noch offen (18:17). Es sollte nicht dabei bleiben.

Denn die "königsblauen Korbjäger" von Schalke 04, die diesmal aber in dunkelgrauen Trikots aufliefen, ließen im weiteren Verlauf schlicht zu viele Chancen liegen - die Heidelberger wurden im Gegenzug von Minute zu Minute besser, bauten die Führung im zweiten Viertel auf zehn Punkte aus (40:30), bevor man noch stärker wurde und diese Überlegenheit noch deutlicher auf der Anzeigetafel zum Ausdruck brachte. Mehr als zwanzig Punkte betrug der Vorsprung zeitweise.

Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, bei der die Academics an die gute Form aus den vergangenen Spielen anknüpfen konnten. Der Ball lief gut durch die Reihen, die Wurfquote stimmte - und auch beim Rebound waren die Schützlinge von Trainer Branislav Ignjatovic hellwach. Unterm Strich war es ein Pflichtsieg, bei dem man über die gesamte Strecke seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Insgesamt also Grund genug, sich mit einem guten Gefühl unter den Weihnachtsbaum setzen zu können.

FC Schalke 04 Basketball: Allen Belger 14/1, Touray 11, Gueye 7/1, Rohwer 6, Carney 5/1, Szewczyk 4, Mampuya 3, Haucke 2, Parrish 2, Hortman, Sperber.

MLP Academics Heidelberg: Oppland 15, Würzner 12/2, Smith 10, Schmitt 10/2, Ely 8/1, Heyden 6, Schöpe 3, Liyanage 3, Ney 2, Aichele, Brunnenkant.