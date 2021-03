Von Michael Wilkening

Heidelberg. Wenn man so will, waren die vergangenen Tage die vorerst letzten für die Basketballer der MLP Academics Heidelberg ohne maximale Belastung. In den kommenden 16 Tagen sind die Schützlinge von Branislav Ignjatovic sechs Mal gefordert. Los geht es mit einem Auswärtsdoppelpack an diesem Wochenende. An diesem Freitag (18 Uhr) treten die Academics beim Team Ehingen Urspring an, bevor am Sonntag (17.30 Uhr) das Derby bei den Karlsruhe Lions angesetzt ist.

"Die Spieler freuen sich, die würden gerne alle zwei Tage spielen", sagt Branislav Ignjatovic. Der Heidelberger Coach ist grundsätzlich in der Pandemie-Saison froh um jede Partie, die absolviert werden kann. Dennoch liegt es in der DNA eines Basketballlehrers, mit seinen Spielern möglichst oft in der Trainingshalle stehen zu wollen, um an der Fortentwicklung des eigenen Teams zu arbeiten. Diese Möglichkeiten sind in den kommenden zwei Wochen beschränkt, denn im Schlussspurt der Hauptrunde in der 2. Bundesliga sind die Academics gefordert. Wegen der langen Quarantäne im Dezember müssen einige Partien nachgeholt werden, einige Konkurrenten in der Liga haben schon vier Spiele mehr ausgetragen.

Innerhalb von drei Tagen stehen deshalb zunächst zwei Auswärtsspiele an, wobei die Entfernungen für beide Aufgaben nicht zu groß sind. Das ist ein kleiner Vorteil, weil die Zeit, die die Mannschaft im Bus verbringen muss, überschaubar ist – die Gegner kommen beide aus Baden-Württemberg.

Ignjatovic weiß um den Spiele-Marathon, der seiner Mannschaft bevorsteht, doch der Serbe ist zunächst nur darauf konzentriert, die erste Partie in Ehingen vorzubereiten. "Diese Aufgabe wird schwer genug, Ehingen kann befreit aufspielen", warnt der Coach. Weil die Liga beschlossen hat, den Abstieg wegen der Pandemie auszusetzen, ist der Gegner vom Druck befreit, den er ursprünglich als Vorletzter der Tabelle spürte. "Die können jetzt munter drauflos spielen und wenn die sich in einen Rausch werfen…", sagt Ignjatovic, beendet den Satz aber nicht.

Für die Heidelberger geht es in den kommenden Wochen darum, sich eine möglichst gute Ausgangslage vor den Playoffs zu erarbeiten. Mit zuletzt vier Siegen hintereinander sind die Academics Zweiter, haben aktuell die beste Serie aller Teams in der Liga und wollen die fortsetzen. "Wir müssen defensiv weiter an uns arbeiten und besser werden", sagt Ignjatovic. Die Verteidigung muss die Basis künftiger Erfolge sein, da es den Heidelbergern in den vergangenen Partien nicht mehr so leicht fiel, selbst 90 Punkte oder mehr zu erzielen. Die Kontrahenten haben Wege gefunden, die Offensive der Academics auszubremsen.

Für Siege reichte es aber für das talentierte Team dennoch und das soll sich in Ehingen fortsetzen.

2. Basketball-Bundesliga, Freitag, 18 Uhr: Team Ehingen Urspring – MLP Academics Heidelberg.