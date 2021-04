Heidelberg/Schwenningen. (miwi) Die Saison der MLP Academics Heidelberg in der 2. Basketball-Bundesliga ist auf der Zielgeraden um eine Kuriosität reicher geworden. Am Donnerstag sollte das fünfte von sechs Gruppenspielen in den Playoffs ausgetragen werden, doch das Team von Branislav Ignjatovic konnte sich die Busfahrt sparen. Bei den Panthern Schwenningen gibt es einen Corona-Fall, die Partie musste abgesagt werden. Unklar ist aktuell, welche Auswirkungen das im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga hat.

"Dass es uns jetzt doch erwischt hat, ist zu dem Zeitpunkt der Saison natürlich sehr unglücklich, zeigt aber auch die große Infektionsgefahr, die nach wie vor vorherrscht", sagte Panther-Geschäftsführer Michael Krivanek. Ein Spieler war positiv getestet worden, ihm geht es inzwischen aber wieder gut. Ob weitere Akteure mit dem Covid-19-Erreger infiziert sind, werden weitere Testungen in den kommenden Tagen zeigen. In jedem Fall sind die Schwenninger vom örtlichen Gesundheitsamt bis zum 9. Mai in Quarantäne geschickt worden.

Die Liga-Leitung ließ zunächst offen, ob die Partie gegen die Panther gewertet oder die Saison möglicherweise verlängert wird. "Ein wenig mehr Klarheit werden wir heute Abend haben", sagte Academics-Manager Matthias Lautenschläger. Sollten die Eisbären Bremerhaven ihre Partie gegen die Kirchheim Knights gewinnen (nach Redaktionsschluss), könnten die Heidelberger am Sonntag (17 Uhr) mit einem Sieg gegen das Team aus Bremerhaven den Aufstieg perfekt machen, ganz unabhängig davon wie die Partien der Schwenninger gegen Heidelberg und Kirchheim (die am Sonntag vorgesehen war) gewertet werden. Vermutlich hoffen die Verantwortlichen der 2. Bundesliga auf dieses Szenario.

Sollten allerdings die Kirchheimer gewinnen, droht ein Rechenspiel der besonderen Art. Es wäre dann sogar noch möglich, dass alle vier Mannschaften am Ende auf eine Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen kommen – sofern die Partien der Schwenninger nachgeholt werden. Es besteht die Gefahr, dass die Heidelberger am Sonntag immer noch nicht wissen, ob sie den Aufstieg in die Bundesliga geschafft haben.