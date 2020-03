Von Michael Wilkening

Heidelberg. Vorläufig haben die Verantwortlichen der 2. Basketball-Bundesliga entschieden, dass der Spielbetrieb nur für dieses Wochenende ausgesetzt ist. Längst scheint aber klar, dass sie bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am kommenden Montag zu keinem anderen Ergebnis kommen können, als die aktuelle Spielzeit wegen der Ausbreitung des Coronavirus komplett abzubrechen. "Ich gehe davon aus, dass nicht mehr gespielt wird", sagte Matthias Lautenschläger am Freitag. Der Manager der MLP Academics Heidelberg hat deshalb bereits eine weitreichende Entscheidung getroffen, denn vier Spieler mit einem US-amerikanischen Pass sind Freitagvormittag zurück in die Heimat geflogen.

Adam Eberhard, Grant Teichmann, DaVonte Lacy und Stephon Jelks nutzten die letzte Chance, ohne größere bürokratische Hürden zurück in die USA zu fliegen, weil ab dem heutigen Samstag strenge Einreiseregeln auch für US-Bürger gelten, die aus Europa kommen. "Wir mussten schnell handeln und die Verantwortung dafür nehme ich auf meine Kappe", sagte Lautenschläger. Schließlich seien die Familien der vier Spieler in Sorge gewesen, weil nicht absehbar war, welche Folgen die Auswirkung des Coronavirus in den kommenden Tagen und Wochen noch haben wird. Die USA haben ihre Grenzen für Ausländer bereits abgeriegelt.

DaVonte Lacy. Foto: vaf

Die verbliebenen Spieler der Academics – darunter sind auch noch die US-Amerikaner Shyron Ely und Zamal Nixon, die ihren Wohnsitz inzwischen aber in Deutschland haben – versammelte Branislav Ignjatovic am Freitagmittag noch einmal in der Halle am Olympiastützpunkt, anschließend schickte er sie in den Zwangsurlaub. "Mir blutet das Herz, aber es gibt ja keine andere Möglichkeit", sagte der Serbe, der mit seinem Team in ein paar Wochen in den Playoffs eine gute Rolle spielen wollte. "Wir hätten wohl den besten Kader gehabt, mit dem Heidelberg je in die Playoffs gestartet wäre", erklärte Ignjatovic. Die Realität sorgt nun aber dafür, dass der Beweis nicht mehr angetreten werden kann.

Stephon Jelks. Foto: vaf

Die Verträge mit Eberhard, Teichmann, Lacy und Jelks hatten die Heidelberger vor deren Abreise in die USA aufgelöst. "Alle waren sehr kulant", erklärte Lautenschläger. Zumindest in diesem Punkt bleiben die Academics also vor finanziellem Schaden verschont. Dennoch kommen durch die Corona-Krise Kosten auf die Heidelberger zu. Lautenschläger tut sich schwer damit, den Schaden im Moment schon zu beziffern. Schließlich hänge das von der Kulanz der bestehenden Sponsoren ab. Aber klar ist, dass am Ende 100.000 Euro und mehr fehlen können.

Das könnte die Academics in Schwierigkeiten bringen. Vor allem auch deshalb, weil die Ausgaben der Heidelberger in der nächsten Saison durch den Umzug in die neue Halle deutlich steigen werden und aktuell nicht absehbar ist, wie sich die Einnahmesituation entwickeln wird. "Einer unserer Sponsoren hat die Lufthansa als sehr großen Kunden", sagt Lautenschläger.

Adam Eberhard. Foto: vaf

Der Academics-Manager beendet den Satz nicht, denn die Botschaft ist klar: Im Moment ist ungewiss, wie sich das Sponsoring in den kommenden Monaten entwickelt. Das Coronavirus bringt nicht nur den aktuellen Spielbetrieb zum Erliegen, sondern sorgt auch für große Ungewissheit in der näheren Zukunft. Das gilt nicht nur für die Heidelberger Basketballer, aber eben auch für sie.