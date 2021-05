Heidelberg. (miwi) Manfred Lautenschläger suchte nicht den Weg in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Der Gründer des Finanzdienstleisters MLP stand am Spielfeldrand, hatte ein Meister-T-Shirt übergezogen und schaute sich die Feierlichkeiten von Mannschaft und Offiziellen an. In den vergangenen Jahrzehnten hat Lautenschläger Senior einige Millionen Euro seines Privatvermögens in die Basketballer der MLP Academics Heidelberg gesteckt. Sein Unternehmen ist darüber hinaus seit vielen Jahren Namenssponsor des Klubs, der am Sonntag die Meisterschaft in der 2. Basketball-Bundesliga und damit den größten Erfolg seit mehr als 30 Jahren feierte.

"Das ist ein besonderer Moment für mich", sagte der Basketball-Liebhaber. Er erinnerte an die ersten Momente der MLP Academics nach der Einführung der ProA als eingleisiger 2. Liga. "Damals haben viele gesagt: Macht das nicht. Aber wir haben es gemacht, die ersten acht Partien alle verloren, aber am Ende den Klassenerhalt geschafft", erzählte Manfred Lautenschläger.

Es hat viel Schweiß, viel Mühe und viel Geld gebraucht, doch am Sonntag bewunderte er das Ergebnis des Durchhaltevermögens. "Jetzt stehen wir hier in dieser wunderbaren Halle und haben den Aufstieg geschafft."

Mit etwas Fantasie kann man sich ausmalen, wie euphorisch die Feier im SNP Dome ausgefallen wäre, wenn nicht das Corona-Virus das öffentliche Leben seit mehr als einem Jahr ausbremsen würde. Lautenschläger Senior baut wie alle anderen darauf, dass die Zeit der Einschränkungen bald vorbei ist und die Fans in der schmucken Arena dabei sind, wenn die Academics im Herbst das Abenteuer Bundesliga (BBL) starten.

Shyron Ely dürfte dann unter großem Jubel in den Dome einlaufen, denn der US-Amerikaner hat bereits einen Vertrag für die Bundesliga in der Tasche. Der Flügelspieler kam vor einigen Jahren als Importspieler nach Heidelberg, zog ob seines großen Talents bald weiter, kehrte aber an den Neckar zurück. Inzwischen ist er ein Teil des Klubs. "Das ist der größte Moment in meiner sportlichen Laufbahn, mit dieser Mannschaft einen solchen Erfolg feiern zu können", sagte Ely und schaute dabei "verliebt" in Richtung der Mitspieler. Ely liebt den Verein, die Stadt und seine Frau, die er in Heidelberg traf und mit der er inzwischen einen Sohn hat. Das private Glück wird Ely immer mit der Altstadt und dem Schloss verbinden, jetzt kam auch noch der Aufstieg hinzu: "Davon haben wir alle geträumt und ein Jahr lang hart miteinander gearbeitet."

Ely genoss den Moment und ist fest entschlossen, innerhalb des nächsten Jahres noch mehr tolle Momente zu erleben. Der Aufstieg soll kein End-, sondern ein Anfangspunkt sein. "Ich werde in ein paar Wochen anfangen, hart an mir zu arbeiten, damit ich körperlich und geistig bereit für die Bundesliga bin", sagte Ely. Der US-Amerikaner ist sich bewusst, dass er in den kommenden Monaten noch ein Stück mehr leisten muss, damit die Academics nicht nur ein staunender Gast in der BBL sind, sondern ein ernst zu nehmender Mitspieler.

Es ist absehbar, dass nicht jeder, der am Sonntag ausgelassen die Meisterschaft feierte, auf dem Feld stehen wird, wenn die Heidelberger in die Bundesliga starten. Der Kader muss mehr Qualität bekommen, vermutlich werden maximal die Hälfte der Spieler, die den Aufstieg möglich machten, bleiben "Seit ich Basketball spiele, hat sich das Gesicht der Mannschaft Jahr für Jahr verändert", wusste Ely um den Zwang zur Veränderung: "Aber diese Jungs werden immer in meinem Herzen sein."

Matthias Lautenschläger ist sich dieser Situation ebenfalls bewusst. "Das ist heute aber noch nicht in meinem Kopf", sagte der Manager der Academics. Im feinen Anzug genoss er die Meisterschaft. Wohlwissend, dass in den kommenden Wochen und Monaten vermutlich menschlich schwere Entscheidungen im sportlichen Bereich getroffen werden müssen. "Die Arbeit für meinen Sohn fängt jetzt erst an", sagte Manfred Lautenschläger in weiser Voraussicht.