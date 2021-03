Heidelbergs flinker Aufbauspieler Sa’eed Nelson hat seine Handprobleme überwunden und will am Samstag fleißig punkten. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Heidelberg. Das Spitzenspiel fiel aus, der Kampf mit der aktuell besten Mannschaft der 2. Basketball-Bundesliga fand am Mittwoch nicht statt. Wegen eines Corona-Verdachtsfalles bei Science City Jena hatten die MLP Academics Heidelberg mehr Zeit zum Training. Ob die zusätzlichen Übungseinheiten zu einer guten Leistung führen, wird sich am Samstag (19.30 Uhr) zeigen, wenn die Mannschaft von Branislav Ignjatovic auf die Uni Baskets Paderborn treffen – zum vorerst letzten Mal in der Halle am Olympiastützpunkt.

"Die Aufgabe wird in keinem Fall einfacher", warnt Ignjatovic davor, die Paderborner auf die leichte Schulter zu nehmen. Zwar haben die Ostwestfalen nur noch eine theoretische Chance, die Playoffs zu erreichen, machten zuletzt mit zwei Siegen aber auf sich aufmerksam.

"Sie spielen frei auf, haben keinen Druck", sagt Ignjatovic und geht davon aus, dass sein Team von den Paderbornern vor viele Aufgaben gestellt wird. Der Serbe ist zuversichtlich, dass die Akteure die passenden Lösungen haben. Vor allem in der Defensive erwartet der Academics-Coach einen konzentrierten Auftritt seiner Mannschaft. "Wir haben uns vorgenommen, ein gewisses Grundniveau nicht mehr zu unterschreiten", sagt Ignjatovic. Die Orientierung bieten die Partien gegen Rostock und in Quakenbrück, wo die Heidelberger zuletzt drei Viertel lang exzellent in der Abwehr arbeiteten.

Mit Ausnahme von Armin Trtovac, der zuletzt über muskuläre Probleme klagte, sind alle Academics im Training voll belastbar und auch beim Center geht Ignjatovic davon aus, dass er bis zum Match am Samstag wieder spielfähig ist. Sa’eed Nelson, der schnelle Aufbauspieler der Heidelberger, hat seine Probleme am Handgelenk überwunden. "Wir können gut arbeiten und uns weiterentwickeln", sagt der Heidelberger Trainer.

Nach dem Erreichen der Playoffs geht es für den Serben darum, seine Mannschaft auf die heiße Saisonphase vorzubereiten.

Ein großer Abschied steht am Samstag an, denn die Academics werden schon beim Heimspiel am kommenden Donnerstag gegen Bremerhaven in den SNP Dome an der Speyerer Straße umziehen. Die neue Arena in Heidelberg ist bezugsfertig. "So ist der Plan, wir werden ab dem 25. März in der neuen Halle spielen", sagt Academics-Manager Matthias Lautenschläger.

Ein spezieller Abschied für die Halle am Olympiastützpunkt – langjährige Heimat des Zweitligisten auch über die Trainingseinheiten hinaus – ist nicht geplant, weil einerseits im Moment keine Zuschauer in die Halle können, und andererseits nur wenig Zeit bleibt, um Vorbereitungen für den Auszug zu treffen. "Wir überlegen, wie wir etwas machen können", sagt Lautenschläger, der sich auf die neue Heimat freut, auch wenn der Umzug Mehrkosten verursacht. "Es ist niemandem zu erklären, wenn wir nicht im SNP Dome spielen, obwohl die Halle fertig ist", so der Manager.

Insgesamt soll der Umzug in die neue Arena ein Zeichen für die Ambitionen des Klubs sein, den Aufstieg in die Bundesliga zu realisieren – auch wenn im Moment keine Zuschauer dabei sein können.

2. Basketball-Bundesliga, Samstag, 19.30 Uhr: MLP Academics Heidelberg – Uni Baskets Paderborn.