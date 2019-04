Von Michael Wilkening

Heidelberg. Es ist ein wenig wie ein Kampf der Systeme, auf den sich die Zuschauer der MLP Academics Heidelberg einstellen können. Im Playoff-Viertelfinale in der 2. Basketball-Bundesliga treffen die Schützlinge von Trainer Branislav Ignjatovic ab Samstag, 19.30 Uhr, auf Ehingen Urspring - und damit auf den eigenen Gegenentwurf.

Die beste Defensive der Liga trifft dabei auf die beste Offensive der Playoff-Teilnehmer, die routinierte Mannschaft aus Heidelberg will sich gegen die "jungen Wilden" aus Ehingen durchsetzen. Drei Siege sind in der "best of five"-Serie nötig, am Samstag wollen die Academics den ersten in der eigenen Halle holen.

Es ist ein spannendes Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Spielstile, auf die sich die Zuschauer morgen Abend in Heidelberg und in den kommenden Tagen einstellen können. "Er wird darauf ankommen, dass wir unsere Art durchsetzen können", erklärt Phillipp Heyden. Der Center der Heidelberger erinnert sich noch gut an die 79:92-Niederlage in der Hinrunde in Ehingen, als seine Kollegen und er kein Mittel gegen das Tempo des Kontrahenten fanden. Mit ihrer Athletik fügten die Ehinger den Academics die höchste Niederlage der laufenden Saison zu.

Das junge Team aus der Nähe von Ulm erhält regelmäßig Talente aus dem Nachwuchs des dortigen Bundesligisten und besticht in diesem Jahr durch die Geschwindigkeit und die körperlichen Voraussetzungen. Erst in der zweiten Halbzeit des Rückspiels in der Halle am Olympiastützpunkt fanden die Heidelberger den Schlüssel, um die Ehinger zu besiegen. "Wir haben mehr Ruhe und müssen unsere Erfahrung einbringen", fordert Niklas Würzner.

Der Spielmacher der Academics nimmt selbst eine wichtige Funktion ein, denn er muss die schnellen Aufbauspieler des Gegners effizient verteidigen. "Wir brauchen Niki vor allem in der Defensive", sagt Ignjatovic und ist deshalb froh, dass die Oberarmverletzung des Eigengewächses rechtzeitig vor dem Start der Playoffs abgeklungen ist.

Seit zwei Tagen trainiert Würzner wieder mit der Mannschaft. "Natürlich sieht man, dass er zwei Wochen lang nicht dabei war", sagt Ignjatovic, ist aber dennoch zuversichtlich, dass der Aufbauspieler bis zum ersten Duell mit Ehingen seinen Rückstand weiter aufholen wird. Seine Kollegen machen dem Trainer ohnehin viel Freude. "Alle sind fit und man spürt die Lust der Jungs, jetzt in die Playoffs zu starten", berichtet der Serbe. In den Einheiten hat er konzentriert mit seiner Mannschaft gearbeitet und glaubt, dass die Academics gut vorbereitet sind.

Das ist gut, denn die Heidelberger wollen mit einem Sieg in die Serie gegen Ehingen starten. Drei Erfolge sind notwendig, um erstmals in der Klubgeschichte das Halbfinale zu erreichen, entsprechend gierig sind die "Akademiker", gleich zu Beginn des Viertelfinales ein Ausrufezeichen zu setzen. Eine Vorentscheidung, da ist sich der Heidelberger Trainer sicher, wird am Samstag aber noch nicht fallen. "

Es heißt immer, der Gewinner des ersten Matches gewinnt auch die Serie, aber ich glaube nicht daran. Es ist ein Vorteil, aber keine Entscheidung", sagt Ignjatovic und verweist auf die vergangene Spielzeit - da siegten die Academics in der ersten Partie gegen Trier und schieden letztlich nach fünf dramatischen Spielen mit 2:3 aus.

2. Bundesliga, Playoff-Viertelfinale, Spiel eins, Samstag, 19.30 Uhr: Heidelberg - Ehingen.