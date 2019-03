Mit einem guten Gefühl in die Play-offs: Academics-Trainer Branislav Ignjatovic will in Karlsruhe punkten. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die Qualifikation für die Play-offs haben die Basketballer der MLP Academcis Heidelberg bereits in der Tasche - und doch greift der Zweitligist an den kommenden beiden Wochenenden in den Kampf um den letzten Platz für die Saison-Verlängerung ein. Am Samstagabend spielen die Heidelberger bei den Karlsruhe Lions (19.30 Uhr) und treten eine Woche später gegen Phoenix Hagen an, die aktuell punktgleich auf den Plätzen acht und neun rangieren. Nur der Achte darf bei den Play-offs mitmachen.

Für die Academics gibt es ein ideales Szenario, um sich aus dem Kampf zwischen Karlsruhe und Hagen herauszuhalten: Einfach gegen beide Teams gewinnen. "Das wäre schön und für uns das Beste", sagt Branislav Ignjatovic. Der Trainer der Heidelberger würde mit seinem Team gerne mit einem guten Gefühl die reguläre Saison beenden, weshalb Erfolge in Karlsruhe und gegen Hagen hilfreich wären.

Außerdem würden zwei Siege bedeuten, dass seine Mannschaft zumindest den dritten Platz verteidigt und mit 20 Erfolgen einen neuen Sieg-Rekord aufgestellt hätte, seit die 2. Bundesliga als eingleisige Liga unter dem Namen Pro A firmiert.

Aber der Serbe weiß, dass es einerseits nichts bringt, sich im Vorfeld mit möglichen Ergebnissen der eigenen Mannschaft zu beschäftigen und es andererseits besonders schwierig ist, in der Schlussphase der Spielzeit eben gegen die Mannschaften antreten zu müssen, die mit aller Macht noch in die Play-offs wollen. "Wir haben das ja gerade am vergangenen Wochenende gegen Trier gesehen", sagt Ignjatovic und verweist auf die knappe 78:82-Niederlage gegen die Gladiators.

Etwas mehr Wille hatte er da beim Gegner ausgemacht, weil der gewinnen musste, um den knappen Vorsprung vor Karlsruhe und Hagen zu halten. Die Academics haben die Play-offs schon fix erreicht und deshalb nicht mehr alles getan, um zu gewinnen. "Das ist schade, aber nachvollziehbar", erklärt Ignjatovic: "So ist die menschliche Psyche." Dennoch hofft der Trainer, dass seine Spieler im Derby bei den Lions aus Karlsruhe einen Weg finden, um die Partie zu gewinnen.

Gleichzeitig wird er erneut einige neue Details ausprobieren, an denen er im Training mit seinen Spielern arbeitet. Schließlich geht es darum, den Gegner in der ersten Play-off-Runde vielleicht doch noch überraschen zu können. "Alle Mannschaften scouten gut, aber wir werden versuchen, Kleinigkeiten zu verändern", sagt der Übungsleiter der Academics. In der aufgeheizten Atmosphäre in Karlsruhe gibt es die Gelegenheit, die Trainingsinhalte unter verschärften Wettkampfbedingungen zu testen.

Und dabei sollten alle Akteure zur Verfügung stehen. "Alle sind gesund", sagte Ignjatovic am Donnerstag. Gerade so kurz vor dem Start der heißen Saisonphase ist es dem Academics-Coach wichtig, den kompletten Kader zur Verfügung zu haben. Auch wenn es für seine Mannschaft aktuell noch nicht um alles geht.

2. Basketball-Bundesliga, Samstag, 19.30 Uhr: Karlsruhe Lions - MLP Academics Heidelberg.