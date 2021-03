Von Michael Wilkening

Ehingen. Lange Zeit mussten die Basketballer der MLP Academics Heidelberg am Freitagabend einem Rückstand hinterherlaufen, ehe sie eine Qualität zeigten, die Spitzenmannschaften auszeichnet. In einer spannenden Partie beim Team Ehingen Urspring setzte sich die Mannschaft von Branislav Ignjatovic mit 91:85 (44:48) durch und bleibt damit in der 2. Basketball-Bundesliga auf dem zweiten Tabellenplatz. Ausschlaggebend für den knappen Erfolg war die Stärke unter den Körben.

Eine eklatante Schwäche begleitete die Academics in den vergangenen Jahren, selbst in der aktuellen so erfolgreich verlaufenden Spielzeit war das Rebounding eine Problemzone. In Ehingen war davon jedoch nichts zu spüren, denn am Ende der 40 Minuten hatten sich die Heidelberger 48 Abpraller geschnappt, 18 davon in der Offensive. "Das war heute ein Schlüssel zum Sieg", sagte Matthias Lautenschläger. Der Academics-Manager atmete nach dem 14. Saisonsieg tief durch. Mit fünf Erfolgen hintereinander haben die "Riesen vom Neckar" im Moment die beste Serie der gesamten Liga.

Ein entscheidender Faktor, dass die Siegesserie der Heidelberger hielt, war Shaun Willett. Der Forward erzielte 17 Punkte, sammelte 19 (!) Rebounds ein und war mit seiner Athletik von der Defensive der Ehinger nicht unter Kontrolle zu bekommen. "Er war ein wesentlicher Faktor", lobte Lautenschläger die Nachverpflichtung: "Genau dafür haben wir ich geholt." Der US-Amerikaner sorgte mit seiner Präsenz am offensiven Brett immer wieder dafür, dass die Academics zweite Wurfchancen bekamen, was wichtig war, weil die Würfe von außen nur selten den Weg ins Ziel fanden. Mit den Vorteilen beim Rebounding schafften es die Academics, die jungen und spielstarken Ehinger nicht davonziehen zu lassen.

Die Gefahr dazu bestand lange, denn der Gastgeber lag von Beginn an immer in Führung und hatte oft die Möglichkeit, sich einen zweistelligen Vorsprung herauszuspielen. Doch den Heidelbergern gelang es in diesen Momenten immer, sich wieder heranzuarbeiten.

Auch nach dem Seitenwechsel lief die Partie zunächst genauso weiter. Die Ehinger hielten einen Vorsprung, konnten sich aber nie entscheidend absetzen. Es war zu erahnen, dass die Heidelberger in der Endphase deshalb eine gute Chance auf den Sieg haben würden – schließlich haben die vielen Sieg in dieser Spielzeit dafür gesorgt, dass die Academics auch in kritischen Phasen so schnell nicht den Kopf verlieren.

Fünf Minuten vor dem Ende hatten die Heidelberger zum 78:78 ausgeglichen und knapp 90 Sekunden vor dem Ende eroberten die Academics durch zwei verwandelte Freiwürfe von Niklas Würzner beim 83:82 die Führung. Jetzt hatten die Ignjatovic-Schützlinge, die kurzfristig auf Sa‘eed Nelson wegen einer Handverletzung verzichten mussten, die Oberhand gewonnen, verteidigten konzentriert und blieben nervenstark von der Freiwurflinie. Shyron Ely und erneut Würzner machten mit ihren Freiwürfen den 91:85-Auswärtssieg perfekt.

Jetzt können die Academics mit einem guten Gefühl am Sonntag (17.30 Uhr) ins Derby bei den Karlsruhe Lions starten.

Ehingen Urspring: Abrom 20 Punkte / 2 Dreier, Pagenkopf 15/1, Oshita 12/4, Gille 11, Hankerson 9/2, Strangmeser 6, Langenfeld 6/2, Jonah 4, Aunitz 2, Heiterhoff, Groh, Vidovic.

MLP Academics Heidelberg: Geist 19/1, Heyden 18, Willett 17, Trtovac 14, Ely 9/1, Kuppe 6/2, McGaughey 4, Würzner 4, Geier, Ihle, Vasiljevic Loh.

Spielfilm: 12:9 (5.), 25:19 (10.), 34:32 (15.), 48:44 (Hz.), 59:51 (24.), 63:61 (27.), 70:66 (30.), 78:78 (35.), 85:91 (Endstand).