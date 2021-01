Von Nikolas Beck

Heidelberg. Branislav Ignjatovic wusste um die Schwere der Aufgabe. "Man findet eintausend Gründe, warum wir schlecht spielen und diese Partie verlieren werden", hatte er seinen Zweitliga-Basketballern vor dem "Re-Start" am Mittwochabend in Trier gesagt: "Und dennoch müssen wir den einen Weg finden, die Partie zu gewinnen."

Die MLP Academics fanden ihn.

Mit 91:88 bezwangen sie die Gladiators in ihrem ersten Spiel nach über einem Monat Basketballpause, nach vier Corona-Fällen im Team samt Quarantäne und drei Wochen ohne Training.

Als die RNZ am Tag danach mit Ignjatovic spricht, ist der Serbe stolz. Sagt, dass ihm der Spielverlauf Mut mache. Schließlich habe sein Team im ersten Durchgang "im Quarantäne-Modus" gespielt, lag schnell mit 19 Zähler zurück. "Dann musst du erst mal zurückkommen, das spricht für die Moral und die Qualität der Truppe." Vor allem aber ist Ignjatovic müde. Um halb zwei in der Nacht sei er von der Auswärtsfahrt nach Hause gekommen. Schlafen konnte er nicht. Also ging es an den Laptop, um die Partie auf Video zu analysieren. Um halb fünf sei auch er dann endlich zur Ruhe gekommen.

Oft gelingt ihm das momentan nicht. Der 54-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass die aktuelle Saison die schwierigste seiner langen Trainerkarriere ist. Das Virus hat den Academics zugesetzt. Privat musste er sich um einen seiner besten Freunde sorgen, der an Covid-19 erkrankt in der Heimat um sein Leben kämpfte. Inzwischen ist der Freund auf dem Weg der Besserung, die Basketballer sind bis auf eine Ausnahme wieder im Spielbetrieb. Leichter werden die kommenden Wochen aber auch nicht unbedingt. Schon die Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen Leverkusen war nicht optimal. Zu Beginn der Woche sah es so aus, als ob die Partie verschoben werden müsste. Ein Corona-Verdachtsfall bei den Bayer Giants hat sich allerdings nicht bestätigt. Es kann voraussichtlich gespielt werden.

Weitere Ausfälle können sich die "Akademiker" ohnehin kaum leisten. Bereits jetzt müssen sechs Spiele nachgeholt werden. Zur Not auch kurzfristig. Der Trainer muss damit leben. Und das ausgerechnet in einer Saison, in der nicht wenige Experten den Heidelbergern den großen Wurf zutrauen. In der Übertragung aus Trier sprachen die Kommentatoren von einem "Allstar-Team", das die Academics da beisammen hätten. Und zusätzliches Personal ist im Anmarsch, wie Ignjatovic bestätigt.

Ein Akteur für die Breite des Kaders, um für die vielen anstehenden Begegnungen gewappnet zu sein? Oder eine echte Verstärkung für den Kampf um Playoffs und mehr? "Beides", ist der Heidelberger Coach überzeugt, wenngleich noch kein Vollzug gemeldet werden kann. Die Idee, jemanden dazu zu holen, sei aber bereits vor der unfreiwilligen Pause entstanden, so Ignjatovic. Spätestens nach der knappen Niederlage bei Tabellenführer Rostock habe man gewusst, eine schlagkräftige Mannschaft beisammen zu haben, der vielleicht nur noch ein letztes Puzzleteil fehlt.

Die Bilanz liest sich schon jetzt außerordentlich gut. Sechs Siegen stehen lediglich zwei Niederlagen gegenüber. Neben Rostock gab’s nur in Leverkusen keine Punkte. "Sie haben uns in allen Belangen dominiert", erinnert sich Ignjatovic an das 81:93 Anfang November – und an die wohl schwächste Saisonleistung seiner Korbwerfer. "Ich freue mich tierisch auf das Spiel", brennt der Chefcoach auf Revanche: "Ich freue mich aber eigentlich auf jedes Spiel, das stattfinden kann."

Dafür nimmt Branislav Ignjatovic auch die eine oder andere lange Nacht gerne in Kauf.

Pro A, Sonntag, 17 Uhr: Heidelberg - Leverkusen (OSP).