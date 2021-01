Von Nikolas Beck

Heidelberg. Niklas Würzner muss schmunzeln. Widersprechen kann der Aufbauspieler der MLP Academics nicht, als er von der RNZ auf seine Anfangsjahre als "talentierter Heißsporn" angesprochen wird. Das Heidelberger Eigengewächs spielt schon in seiner siebten Saison im Zweitliga-Team und ist mittlerweile gereift. Mehr Dienstjahre hat kein "Akademiker" auf dem Buckel. Seine Rolle beschreibt "Niki" inzwischen so: Vor allem in der Verteidigung Akzente setzen – und "das Team auf dem Feld führen, vorangehen."

Würzner, der am kommenden Dienstag 27 Jahre alt wird, ist mit den Academics gewachsen. Und die Academics sind es mit ihm.

Dem Ex-Rekordmeister ist zuzutrauen, in dieser Runde um den Aufstieg mitzuspielen. Das erste Saisondrittel verlief ausgezeichnet. Trotz mehrerer Corona-Fälle und wochenlanger Spielpause stehen die Academics nach elf Spielen auf Rang zwei, haben bislang nur zwei Niederlagen kassiert. Würzner: "Gewinnen ist immer schön, aber die Charaktere in der Mannschaft passen einfach auch. Dazu holen wir momentan die Siege, die neue Halle kommt ..." Kurzum: "Es macht richtig viel Spaß zurzeit."

Die Freude an der Korbjagd sei auch größer als die Erschöpfung, sagt der Aufbauspieler, der mit seinen Kollegen im Heimspiel an diesem Dienstag (17 Uhr) gegen die Artland Dragons bereits die fünfte Partie innerhalb von 14 Tagen zu bestreiten hat.

Ob die Heimweste weiß bleibt? "Wir wollen auf jeden Fall den Schwung mitnehmen", sagt Würzner. Konstanz sei das Zauberwort bei den Academics: "Es war in den vergangenen Jahren oft unser Problem, dass wir gegen vermeintliche Außenseiter immer wieder Patzer dabei hatten." Diesbezüglich seien die Spiele der vergangenen Woche, als man in Paderborn und in Hagen zweimal nur bedingt glänzen, am Ende aber relativ souverän siegen konnte, ein Schritt in die richtige Richtung, glaubt Würzner.

Ein weiterer soll gegen Quakenbrück folgen. "Da wollen wir noch einmal alles geben, was wir haben", verspricht Trainer Branislav Ignjatovic. Anschließend hätte der 54-Jährige aber auch nichts gegen eine komplette Trainingswoche einzuwenden. Laut Kalender würde ein spielfreies Wochenende für die Heidelberger folgen. Manager Matthias Lautenschläger hat jedoch Augen und Ohren offen, um bei eventuellen coronabedingten Spielabsagen der Konkurrenz kurzfristig einzuspringen.

Zunächst soll gegen den Tabellensiebten aber Sieg Nummer fünf in Serie her. Viel wird gegen die athletischen Gäste davon abhängen, inwieweit die Academics unter den Körben dagegenhalten können. Auf Phillipp Heyden, der wie Würzner am Samstag in Hagen vielleicht sein bestes Saisonspiel ablieferte, kommt im Center-Vergleich mit Robert Oehle kräftig Arbeit zu. "Oehle war in Vergangenheit so ein bisschen das ,Kryptonit’ des Phillipp Heyden", versucht Lautenschläger seinen Kapitän, der sich in diesem Duell meist schwergetan hat, ein bisschen zu kitzeln.

Zusätzliche Motivation für Heyden, Würzner und Co. soll es durch Fans im Olympiastützpunkt geben. Auch die Academics haben ihren Anhängern die Möglichkeit gegeben, virtuelle Plätze in Form ihres Konterfeis auf der LED-Bande zu ergattern. Die Resonanz war gut, freut sich Lautenschläger über das Signal an seine Schützlinge: "Wir sind in Gedanken bei euch."

Pro A, Dienstag, 17 Uhr: Heidelberg - Quakenbrück.