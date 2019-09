Heidelberg. (miwi) Es wirkte beinahe zu einfach, aber vermutlich war die gute Frühform der MLP Academics Heidelberg dafür verantwortlich, dass die Generalprobe gegen die Baskets Elchingen eine klare Sache wurde. Der Basketball-Zweitligist gewann am Sonntag gegen das Team aus der ProB 101:73 (51:31) und zeigte sich gewappnet für den Saisonauftakt am kommenden Samstag in Ehingen. "Ich bin sehr zufrieden", sagte Branislav Ignjatovic. Der Trainer der Heidelberger saß den Großteil der Spielzeit entspannt auf der Bank.

Die Elchinger hatten in den Vorwochen mit Tübingen und Ehingen zwei Ligarivalen der Academics geschlagen und dabei ihr Potenzial angedeutet. Dass dies gestern in der Halle am Olympiastützpunkt nicht zur Geltung kam, hatte in erster Linie mit der konzentrierten Leistung der Heidelberger zu tun. Mit Armin Trtovac fehlte weiterhin ein Center, doch das machte sich gegen die Elchinger nicht negativ bemerkbar. Sehr konstant agierten die Academics, die sich deshalb kontinuierlich von ihrem Gegner absetzten. Bis zur Pause wirbelten sich die Ignjatovic-Schützlinge zu einer 51:31-Führung und offenbarten dabei, dass sie im Vergleich zur Vorsaison nicht schlechter geworden sein sollten.

Dazu sollte auch Zamal Nixon beitragen, der einen Einjahres-Vertrag bei den Heidelbergern unterschrieben hat und den Kader damit vervollständigte. Der US-Amerikaner spielte zuletzt drei Jahre in der ersten griechischen Liga und sammelte in Herten, Nürnberg und Hagen drei Jahre Erfahrung in Deutschland. "Zamal muss noch körperlich zulegen, aber das ist nachvollziehbar", sagte Ignjatovic, der sich von dem 30-Jährigen eine weitere Option in der Offensive erwartet. Gegen Elchingen deutete Nixon sein Potenzial an, beeindruckte mit schnellen Beinen und steuerte elf Punkte zum Sieg bei.

Nixon gliederte sich in die kollektiv starke Heidelberger Mannschaft ein. Die Neuzugänge Adam Eberhard (17 Punkte, 12 Rebounds) und Stephon Jelks (16 Punkte, 6 Rebounds) deuteten an, dass sie die athletischen Schwächen aus der Vorsaison kompensieren können. Der Deutsch-Amerikaner Grant Teichmann sorgte für Gefahr von außen und verwandelte drei Distanzwürfe. Gemeinsam mit Nixon und Trtovac werden sie dem Kader der Heidelberger mehr Tiefe und Variabilität verleihen, wenn der erste Auftritt in der eigenen Halle ein Fingerzeig sein sollte.

Shyron Ely, Niklas Würzner, Phillipp Heyden, Marc Liyanage und Sebastian Schmitt - die verbliebenen Akteure aus der Vorsaison - haben spielstarke neue Kollegen im Team. Das offenbarte sich auch in der zweiten Halbzeit, als es den Heidelbergern gelang, die Intensität trotz der deutlichen Führung hochzuhalten. Erst in den allerletzten Spielminuten durften die Elchinger, die zwischenzeitlich mit 35 Punkten hinten langen, etwas Ergebniskosmetik betreiben. Die letzte Aktion der Partie blieb aber dem Gastgeber vorbehalten. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte traf Liyanage zum 101:73-Endstand und sorgte auf den letzten Drücker dafür, dass die 100-Punkte-Grenze durchbrochen wurde.

Heidelberg: Eberhard 17 Punkte / 1 Dreier, Jelks 16/2, Würzner 14/2, Liyanage 12/3, Nixon 11, Ely 10/1, Heyden 10, Teichmann 9/3, Schmitt 2, Heindel, Ihle.