Von Michael Wilkening

Heidelberg. Für Niklas Ney hat es sich Dienstagabend einfach gut angefühlt, auch wenn es nicht schön ausgesehen haben mag. Der Center der MLP Academics Heidelberg war zufrieden mit dem Ergebnis im zweiten Playoff-Halbfinalspiel gegen die Nürnberg Falcons - und mit der Art und Weise, wie es zustande gekommen war. "Das war harte Arbeit", erklärte Ney und musste grinsen: "Wir haben den Nürnbergern nicht einfach nur das schöne Spiel überlassen."

Mit dem 67:62-Sieg bei den Franken glichen die Heidelberger die "Best-of-Five"-Serie aus und kamen nach der 77:87-Niederlage zum Auftakt stark zurück. Das Ziel von Ney und seinen Kollegen vor dem dritten Match am Samstag (18 Uhr), diesmal in der Halle am Olympiastützpunkt: Mit einer erneut kämpferisch starken Vorstellung den Aufwind nutzen, den die Academics seit Dienstag spüren.

Mit dem knappen Erfolg in Nürnberg hat sich etwas gedreht, Basketballer sprechen in solchen Situationen davon, dass das "Momentum" die Seiten gewechselt hat. "Wir alle haben jetzt noch mehr den Glauben, dass wir uns gegen Nürnberg durchsetzen können", sagt Ney. Entscheidend sei jetzt, so der 23-Jährige, den Nürnbergern nicht glich wieder das Gefühl eines Sieges zu gestatten. Das verloren sie schließlich erstmals nach 14 Erfolgen hintereinander. "Die Niederlage ist jetzt in ihrem Kopf, das möchten wir ausnutzen", sagt der Center.

Ney wird mithelfen müssen, um den zweiten Erfolg gegen die starken Nürnberger zu ermöglichen. Im Playoff-Halbfinale, das ist schnell klar geworden, müssen alle Akteure der Heidelberger auf hohem Niveau spielen, um siegfähig zu sein. "In Nürnberg haben uns Niklas Ney, Marc Liyanage und Sebastian Schmitt viel Energie gegeben, als sie aufs Feld kamen. Das muss weiterhin so sein", lobt Branislav Ignjatovic die Reservisten in seinem Team. Der Trainer weiß um die Wichtigkeit der Kaderbreite, besonders in einer umkämpften Playoff-Serie. In Nürnberg war am Dienstag ein Sieg gelungen, obwohl Topscorer Shyron Ely unter seinen Möglichkeiten geblieben war und nur sechs Punkte erzielte.

"Es ist gut, wenn wir mehrere Optionen im Angriff haben, auf die sich Nürnberg einstellen muss", sagt Ignjatovic. Viel wichtiger, so der Serbe, sei aber weiterhin die Deckungsarbeit. Klar scheint, dass die Heidelberger gute Chancen auf einen Sieg haben, wenn sie das Scoring gering halten. Setzen sich die Falcons mit ihrem Tempospiel durch, dürften die Academics das Nachsehen haben. Vor einer ähnlich lautstarken Kulisse wie im ersten Halbfinale werden sich die Academics, das versichert Ney, wieder voll reinhängen und die eigenen Leistungsgrenzen ausloten. "Wir haben noch genug Kraft, weil wir gut athletisch arbeiten", ist Ney sicher. Nach dem Spiel am Samstag geht es im 48-Stunden-Rhythmus bis zu einem möglichen fünften Spiel am kommenden Mittwoch weiter.

Um wie im zweiten Vergleich mit den Falcons erfolgreich zu sein, müssen die Heidelberger erneut die Schlüsselduelle gewinnen. Unter den Körben brachen Phillipp Heyden und Ney die Dominanz von Robert Ohle und nahmen den Nürnbergern damit eine Stärke. "Außerdem haben wir die Aufbauspieler besser kontrolliert", sagt Ignjatovic. Das sorgt dafür, dass sich die Nürnberger etwas einfallen lassen müssen, um wie im ersten Spiel in Heidelberg zu gewinnen. Das weiß Falcons-Coach Ralph Junge und macht deutlich: "Wir müssen die Academics überraschen, wir sind gefordert."

2. Bundesliga, Playoff-Halbfinale, Spiel 3, Samstag, 18 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Nürnberg Falcons.